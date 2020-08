35 joueurs au camp du Titan

Trente-trois joueurs sur une possibilité de 34 ont été invités au camp d’entraînement du Titan d’Acadie-Bathurst qui prendra finalement son envol le 30 août. En fait, c’est plutôt 35 patineurs puisque les joueurs internationaux ne sont pas comptabilisés. La troupe de Mario Durocher disputera par ailleurs cinq matchs préparatoires avant le début de la saison, le 1er octobre.

En entrevue téléphonique, le directeur général Sylvain Couturier a d’autre part fait savoir au journal que la 34e place pourrait être comblée dans les prochaines heures. Il est présentement en négociations avec un défenseur de 18 ans possédant deux saisons d’expérience dans la OHL.

Couturier n’a pas voulu révéler qui était le joueur en question, se contentant de dire qu’il excellait en zone défensive et qu’il était doté d’un bon gabarit.

Le DG a toutefois fait savoir que le gardien tchèque Jan Bednar et le défenseur letton Harijs Brants devraient arriver à Bathurst entre le 24 et le 30 août. Les deux athlètes âgés de 18 ans devront évidemment être placés en quarantaine avant de pouvoir s’entraîner avec leurs coéquipiers.

Le joueur invité ontarien Nolan Mozer, un défenseur, est de son côté en quarantaine à Halifax.

«La seule chose qui soit certaine à ce moment-ci, c’est que nous allons garder trois gardiens et probablement 24 ou 25 joueurs pour commencer la saison», a indiqué Couturier.

Le fait que l’organisation a déjà dit que le jeune Jack Howatt, âgé de seulement 16 ans, sera vraisemblablement retourné à son équipe midget AAA vient pratiquement confirmer que l’Acadien Pierre-Vincent Guignard (17 ans) sera le troisième gardien derrière Bednar et le Québécois âgé de 19 ans Tommy Da Silva.

Notons par ailleurs que l’attaquant Joseph Henneberry n’a pas été invité au camp d’entraînement parce que ce dernier voulait conserver son éligibilité pour les rangs universitaires américains. Henneberry a été sélectionné en 6e ronde en juin.

«Comme il ne voulait pas jouer de matchs préparatoires et compte tenu du nombre de joueurs auxquels nous avions droit pour le camp, nous avions préféré de ne pas l’inviter, a mentionné Couturier. Nous respectons la décision du jeune, mais nous aurions aimé connaître ses intentions avant le repêchage.»

En ce qui concerne les matchs préparatoires, le Titan disputera des séries aller-retour contre les Sea Dogs de Saint-Jean, les 1er (TD Station) et 3 septembre (Centre régional K.-C.-Irving), et les Islanders de Charlottetown, les 13 (MacLaughlan Arena) et 20 septembre (Centre régional K.-C.-Irving). Le Titan rendra également visite aux Wildcats de Moncton, le 19 septembre, au Centre Avenir.

Dans un autre ordre d’idée, le chef de la direction Gilles Cormier a révélé qu’il procédera bientôt à une annonce à savoir si les spectateurs, du moins un certain nombre tout en respectant la distanciation, seront admis aux matchs locaux. À ce sujet, même si Gilles Cormier n’a rien voulu dire, attendez-vous à des bonnes nouvelles.