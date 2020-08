Le Blizzard ajoute deux joueurs d’impact

Le Blizzard d’Edmundston estime avoir fait l’acquisition de deux joueurs d’impact avec les Québécois Kevin Desjardins et Vincent Bujold. Ces deux vétérans viennent s’ajouter au jeune Joshua Nadeau qui a confirmé plus tôt cette semaine qu’il allait porter les couleurs de la deuxième plus grande ville canadienne à majorité francophone hors Québec.

Desjardins, un joueur de centre droitier, s’amène à Edmundston précédé d’une belle réputation. Chez le Blizzard, on hésite pas à le comparer à l’ancien capitaine Tristan Gagnon.

L’attaquant de 5 pieds 10 pouces et 159 livres, qui célébrera son 20e anniversaire de naissance en novembre, a compilé 17 buts et 12 passes pour 29 points en 30 parties la saison dernière avec les Lauréats de Saint-Hyacinthe dans la Ligue de hockey collégiale du Québec.

Il a aussi endossé l’uniforme des Cobras de Terrebonne de la Ligue junior AAA du Québec en 2018-2019, où il avait enregistré 11 buts et 17 mentions d’aide en 48 rencontres. Il a d’ailleurs eu l’attaquant Félix Laniel comme coéquipier à Terrebonne, ce qui devrait faciliter son intégration.

«Je suis excité à l’idée de pouvoir porter l’uniforme d’une organisation de première classe, mais surtout de pouvoir jouer devant des partisans passionnés, affirme Desjardins. De plus, avec le groupe de joueurs vétérans et les nouvelles acquisitions, je suis confiant que nous allons avoir une excellente équipe pour aller chercher les grands honneurs à la fin de la saison.»

En ce qui concerne Bujold, un défenseur droitier de 6 pieds 1 pouce et 190 livres, il devrait intégrer immédiatement le top-4 défenseur de l’équipe.

Bujold, qui aura 19 ans en octobre, revient toutefois d’une sérieuse blessure qui lui a fait rater la quasi totalité de la dernière campagne de la Ligue junior AAA du Québec avec les Cobras de Terrebonne. Il a été limité à seulement deux matchs au cours desquels il a réussi une passe.

L’ancien capitaine du Phénix du Collège Esther-Blondin dans la Ligue midget AAA du Québec sera par ailleurs complètement remis selon le directeur général du Blizzard Steve MacPherson.

«Je suis très excité d’arriver avec le Blizzard, confie Bujold, qui a été un choix de huitième ronde (134e au total) des Tigres de Victoriaville en 2018. Nous allons avoir une solide équipe et j’ai hâte de pouvoir montrer à Edmundston ce dont je suis capable.»

L’entraîneur-chef du Blizzard, Emery Olauson, ne cache pas sa satisfaction à l’égard des deux dernières acquisitions de l’équipe.

«À l’aube de la nouvelle saison, nous avons de gros trous à remplir à la suite du départ de nos joueurs de 20 ans. Il est très excitant d’ajouter des joueurs d’impact pour les remplacer. Kevin devrait faire sentir sa présence immédiatement à l’attaque, en plus d’ajouter de la maturité à un groupe d’attaquants dont la profondeur et le talent sont en croissance», révèle Olauson.

«Quant à Bujold, il aidera à solidifier la brigade défensive. Même s’il a raté beaucoup d’action au cours de la dernière campagne, nous nous attendons à ce que Vincent ait un impact dans la ligue et qu’il sera en mesure d’aider notre équipe dans de nombreuses situations. Les partisans du Blizzard devraient être aussi excités que nous d’accueillir ces gars à Edmundston pour le retour tant attendu du hockey de la Ligue des Maritimes», ajoute l’entraîneur-chef du Blizzard.