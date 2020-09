Junior A: Daryk Plouffe-Dubé se joint aux Tigres

Trois semaines après avoir fait l’acquisition du vétéran de 20 ans Tobias Commanda-Odjick, les Tigres de Campbellton ont encore une fois été puiser à l’extérieur des Maritimes en allant chercher le jeune ailier gauche Daryk Plouffe-Dubé, des Titans de Princeville dans la Ligue junior AAA du Québec.

Les Tigres l’ont acquis en cédant à Princeville l’attaquant de 20 ans Antoine Gauthier.

Dubé, qui célébrera son 18e anniversaire de naissance le 7 septembre, s’amène à Campbellton précédé d’une belle réputation.

«C’est un joueur avec des habiletés et un bon coup de patin, affirme le directeur général Kevin Mitchell. Nous croyons qu’il peut percer le top-6 à l’attaque dès cette saison. C’est un jeune qui a eu une belle carrière midget AAA et nous croyons que c’est une belle occasion pour nous de mettre la main sur un joueur qui peut nous donner potentiellement trois saisons hockey.»

Une chose est sûre, Plouffe-Dubé ne manque pas de confiance. Il trépigne aussi déjà d’impatience à l’idée de rejoindre ses nouveaux coéquipiers.

«Je voulais changer d’équipe et j’avais fait savoir à mon agent (Paul Corbeil) que les Maritimes m’intéressaient, dont Campbellton. L’un de mes amis, Antoine Lyonnais, qui joue avec le Blizzard d’Edmundston, m’a dit beaucoup de bien de la MHL. C’est une ligue qui est plus sérieuse que celle du Québec et dans laquelle on joue un style de jeu qui ressemble plus à celui de la LHJMQ. Et puis en me joignant aux Tigres, ça va aussi me permettre d’améliorer mon anglais», affirme l’attaquant de 5 pieds 10 pouces et 175 livres.

«Je suis un joueur à caractère offensif avec de belles habiletés. J’apporte aussi de la vitesse. J’ai confiance en mes moyens. Je crois que je peux les aider dès cette saison à l’attaque», poursuit celui qui n’a pas abandonné l’objectif d’évoluer un jour dans la LHJMQ.

D’ailleurs, Plouffe-Dubé, qui a été repêché en septième ronde (119e au total) par les Remparts en 2018, a disputé trois matchs avec ceux-ci la saison dernière.

«C’est toujours mon but de jouer junior majeur, dit-il. On verra bien ce qui va arriver. En attendant, je vais jouer pour les Tigres et j’ai hâte d’y aller. Je pars le 5 septembre pour me mettre en quarantaine avant le camp.»

En 15 matchs avec Princeville, Plouffe-Dubé a réussi trois buts et deux passes. Il a également disputé 22 rencontres avec les Riverains du Collège Charles-Lemoyne dans la Ligue Midget AAA, où il a compilé 20 points (8-12) en 22 parties.

Dans un autre ordre d’idée, Kevin Mitchell n’écarte pas la possibilité de procéder à une autre transaction d’ici le camp d’entraînement.

«Nous tentons toujours d’améliorer l’équipe, confie-t-il. Cela dit, nous sommes très contents des joueurs qui sont de retour. Nous nous attendons par exemple à une bonne saison de Frédéric Castonguay. Ça n’a pas été facile pour lui l’année dernière après avoir raté toute la saison précédente. Frédéric est un très bon jeune et nous croyons qu’il sera encore meilleur cette saison.»

Saison repoussée

Par ailleurs, parce qu’elle est toujours dans l’attente d’une décision des trois paliers de gouvernement quant au plan de retour au jeu, la MHL a décidé de repousser le début de ses activités de 28 jours.

D’abord prévue pour le 2 octobre, la saison 2020-2021 devrait finalement prendre son envol le 30 octobre.

Les équipes de la MHL souhaitent que les gouvernements du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse approuvent sous peu le plan de retour au jeu de la MHL, de la même façon qu’il a été accordé aux six équipes des Maritimes évoluant dans la LHJMQ.

Les Tigres entament leur camp d’entraînement le 11 septembre. À noter que le camp sera fermé aux spectateurs, mais ces derniers pourront voir plusieurs matchs préparatoires avant le début de la saison.

Les équipes de la MHL disputeront un calendrier de 44 parties cette saison, soit huit de moins que d’habitude.