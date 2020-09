La LHJMQ précise son calendrier

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a indiqué qu’elle donnera le coup d’envoi de sa prochaine saison avec 16 matchs lors de la soirée d’ouverture, le 2 octobre.

La LHJMQ a offert quelques détails supplémentaires jeudi en vue de la saison 2020-21, dont le format sera différent en raison de la pandémie de coronavirus.

Ainsi, toutes les parties de la saison régulière seront disputées à l’intérieur des trois sections composées de six équipes chacune, et 83% des 540 rencontres prévues seront présentées pendant les fins de semaine.

Le calendrier régulier culminera le 3 avril 2021, alors que toutes les équipes seront en action en vue des séries éliminatoires. D’ailleurs, le format des séries de la Coupe du Président sera annoncé plus tard en décembre.

Le mois dernier, le commissaire de la LHJMQ Gilles Courteau s’était acheté du temps en annonçant que son circuit entamera sa prochaine saison en octobre.

Le calendrier comportera 60 parties, et la ligue sera divisée en trois sections de six équipes chacune – deux au Québec, et une autre qui regroupe les clubs des Maritimes.

Les camps d’entraînement ont commencé le 30 août et les équipes seront limitées à 34 joueurs – Courteau n’a pas écarté la possibilité d’une exemption pour un quatrième joueur âgé de 20 ans par équipe.

La date de la reprise des activités dans la LHJMQ tranche avec celle choisie par les deux autres principaux circuits de hockey junior majeur au pays.

Plus tôt en août, l’OHL a indiqué qu’elle entamera ses activités le 1er décembre, et la WHL en fera autant le 4 décembre. Courteau a expliqué cette disparité par le fait que la LHJMQ ne comporte aucune formation américaine.

La LNH prévoit elle aussi entamer sa prochaine campagne en décembre, tandis que la Ligue américaine de hockey et l’ECHL espèrent pouvoir le faire le 4 décembre.