Tigres: après Odjick et Plouffe-Dubé, voilà le Champagne

Ceux qui croyaient que les Tigres de Campbellton allaient entamer une période de reconstruction devront se raviser. Le directeur général Kevin Mitchell est bien décidé à donner un club fort compétitif aux partisans de l’équipe.

La preuve, Mitchell vient de mettre la main sur un autre attaquant d’impact en William Champagne, que les amateurs de hockey du Nord-Est ont bien connu puisqu’il a disputé une saison complète avec le Titan d’Acadie-Bathurst en 2018-2019.

Champagne, un ailier gauche de 6 pieds et 191 livres, a également porté les couleurs des Cataractes de Shawinigan, qui l’avaient sélectionné en troisième ronde (44e au total) en 2017, ainsi que des Saguenéens de Chicoutimi et des Remparts de Québec.

En 100 parties dans la LHJMQ, Champagne a totalisé huit buts et 10 passes pour 18 points.

Pour obtenir Champagne, Mitchell a dû céder aux Rapides de Grand-Sault le jeune Alex Cormier et un choix de deuxième ronde en 2021 qu’il avait obtenu de ces mêmes Rapides dans la transaction qui avait envoyé Drew Toner à Grand-Sault il y a un an.

«Champagne est un joueur qui possède une vaste expérience dans la LHJMQ et beaucoup de leadership. Il possède aussi de très belles habiletés offensives et nous croyons qu’il va être un gros contributeur de points pour nous cette saison», révèle le d.g. des Tigres au sujet de son nouvel attaquant de 19 ans.

«Je souhaitais ce changement en raison de mes études, indique Champagne. À Campbellton, comme je serai à la frontière du Québec, je pourrai aller au Cégep de Carleton. J’ai encore 11 cours à terminer et je veux en compléter un maximum dans les prochains mois.»

Champagne ne cache pas sa joie à l’idée de jouer un rôle offensif, chose qu’il n’a pas eu l’occasion depuis le midget AAA au Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup., «Ça va peut-être me prendre une petite période de temps pour retrouver mes repères offensifs, mais ça devrait revenir assez vite. Avant le junior majeur, j’ai toujours eu des rôles offensifs avec mes équipes», dit-il.

Ce client s’amène de plus à Campbellton en connaissant déjà deux membres des Tigres, soit Daryk Plouffe-Côté, qui est comme lui représenté par l’agent Paul Corbeil, et Maxime Charest. Ce dernier est même son grand ami puisqu’ils ont grandi ensemble à Amqui.

Les acquisitions de Tobias Commanda-Odjick et Daryk Plouffe-Dubé, plus tôt ce mois-ci, assurent à l’entraîneur Sandy McCarthy d’une profondeur inespéré à la suite des départs des vétérans Pascal Valcourt, William Basque, Charles-William Gagné et Max McPeak.

«Nous voulons que les partisans puissent encourager un bon club, confie Kevin Mitchell. Nous n’avons pas terminé, même si rien ne presse puisque la saison ne débutera qu’à la fin octobre. Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi dans l’attente de nouvelles concernant sept autres joueurs qui participent en ce moment à des camps de la LHJMQ. Il y a Sam Dow et Connor Richard à Moncton, Sam McKinney au camp du Titan, Riley Bezeau à Saint-Jean, ainsi que Kyle Petten, Landon Miron et Alexandre David à Halifax.»

«Évidemment, nous souhaitons à ces gars de percer leur alignement respectif parce que c’est quand même le but du hockey junior A de préparer des jeunes à la prochaine étape. Mais si jamais certains devaient revenir à Campbellton, c’est clair que nous allons être très heureux. Ce sont tous d’excellents jeunes», mentionne Mitchell.

«Cela dit, tous les clubs de la ligue sont pas mal dans la même situation et ont des joueurs actuellement dans des camps de la LHJMQ. Je m’attends à ce que toutes les équipes de notre division soient fortes cette année. Edmundston et Summerside ont toujours de bonnes équipes. Miramichi possède également un beau noyau de joueurs. Même chose à Grand-Sault. Quant aux Red Wings de Fredericton, ils seront très compétitifs», souligne Kevin Mitchell.

Notons que parmi les autres vétérans de retour chez les Tigres, on retrouve les attaquants Coleton Perry, Elliot Parker, Adam Bowness, Maxime Charest, Joel Walker, Josh Crooks et Joey Frenette, les arrières Liam Best, Frédéric Castonguay et Jack Dickie, ainsi que les gardiens Isaak Pelletier et Tristan Gray.