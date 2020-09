Les Tigres appuient Yanic Duplessis

Kevin Mitchell dit respecter la décision du jeune Yanic Duplessis de ne pas se rapporter au camp d’entraînement des Tigres de Campbellton. Le directeur général de l’équipe souhaite toutefois que le hockeyeur de Saint-Antoine soit présent la saison prochaine.

Rappelons que Yanic Duplessis a secoué le monde du hockey la semaine dernière en annonçant son homosexualité. Le hockeyeur âgé de 17 ans, qui craignait de devenir une distraction, avait de plus fait savoir qu’il ne participerait pas au camp des Tigres afin d’évoluer avec ses amis au sein des Cavaliers de la polyvalente Clément-Cormier.

«Nous soutenons Yanic dans sa décision, affirme Mitchell. J’ai eu une bonne conversation avec Yanic et je peux te dire que j’ai beaucoup de respect pour lui. C’est un brave garçon. Nous voulions l’inviter au camp et il a décliné. Je comprends ses raisons et j’espère de tout cœur qu’il va vouloir venir au camp la saison prochaine.»

«Nous l’avions repêché parce que nous aimons le joueur de hockey qu’il est. S’il dit qu’il ne se sent pas prêt, nous allons donc attendre», mentionne le d.g. des Tigres, qui a sélectionné Duplessis en quatrième ronde (43e au total) en juin dernier.

Questionné à savoir si le jeune Duplessis aurait pu devenir un sujet de distraction au camp, Mitchell n’a pas voulu trop s’avancer.

«Je ne commenterai pas là-dessus et de toute façon, ce n’est pas à moi de le faire. La vie de Yanic, ça lui appartient et de notre côté nous avons choisi de le soutenir dans sa décision. Nous lui souhaitons une bonne saison avec les Cavaliers et nous espérons qu’il sera plus confortable de venir jouer pour les Tigres l’année prochaine», indique Kevin Mitchell.