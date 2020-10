Le Canadien échange Max Domi aux Blue Jackets

Le Canadien de Montréal a échangé l’attaquant Max Domi aux Blue Jackets de Columbus en retour de l’attaquant Josh Anderson, mardi.

Le Canadien a aussi donné un choix de troisième tour en 2020, 78e au total, aux Blue Jackets. Domi et Anderson pourraient devenir des joueurs autonomes avec compensation vendredi.

Plus tôt dans la journée, le Canadien avait aussi annoncé qu’il avait soumis le nom du défenseur Karl Alzner au ballottage dans l’intention de racheter les deux dernières saisons à son contrat.

Domi avait été obtenu par le Tricolore des Coyotes de l’Arizona en retour d’Alex Galchenyuk le 15 juin 2018. Après avoir amassé 72 points en 82 matchs à sa première campagne avec le Canadien, il a été limité à 44 points en 71 sorties l’hiver dernier.

Il a ensuite commencé la relance au sein du quatrième trio et a marqué seulement trois aides en 10 matchs cet été.

De son côté, Anderson a été limité à 26 matchs avec les Blue Jackets l’hiver dernier en raison d’une blessure à une épaule. Il a inscrit un but et trois aides.

Anderson avait établi des sommets personnels en 2018-19 avec 27 buts et 20 aides pour 47 points en 82 matchs.

Domi est âgé de 25 ans et Anderson, 26. Domi avait écoulé un contrat de deux saisons qui lui avait rapporté un salaire moyen annuel de 3,15 millions $ US. De son côté, Anderson venait d’écouler un contrat de trois saisons d’une valeur moyenne annuelle de 1,85 million $.

Anderson est un ailier droit et vient ajouter de la profondeur à cette position chez le Tricolore, qui avait seulement Brendan Gallagher, Joel Armia et Jordan Weal comme ailiers droits sous contrat.

En ce qui concerne Alzner, il aura disputé 95 matchs dans l’uniforme du Tricolore après s’être joint à l’organisation à l’ouverture du marché des joueurs autonomes le 1er juillet 2017. Il avait alors accepté un contrat de cinq ans d’une valeur totale de 23,1 millions $ _ pour un salaire annuel moyen de 4,625 millions $.

Le hockeyeur gaucher de six pieds, trois pouces et 213 livres a inscrit un but et amassé 12 mentions d’assistance, en plus de purger 42 minutes de punition, pendant son séjour avec l’organisation.

Alzner a également obtenu deux buts et 17 passes en 87 matchs avec le Rocket de Laval, le club-école du CH dans la Ligue américaine de hockey.

Selon le site capfriendly.com, le Canadien encaissera une pénalité d’un peu moins de quatre millions $ sur sa masse salariale la saison prochaine en vertu du rachat. La pénalité sera d’un peu moins de deux millions $ en 2021-22 et de 833 333 $ lors des deux campagnes suivantes.

Alzner, qui est âgé de 32 ans, a été sélectionné par les Capitals de Washington au cinquième rang du repêchage de la LNH en 2007. Il totalise 20 buts et 110 mentions d’aide en 686 matchs en carrière dans le circuit Bettman avec les Capitals et le Canadien.