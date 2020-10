Viva Las Vegas pour Lukas Cormier!

Lukas Cormier est devenu mercredi après-midi, aux environs de 15h15, la propriété des Golden Knights de Vegas. Les demi-finalistes des dernières séries éliminatoires de la LNH ont sélectionné le jeune Acadien de Sainte-Marie-de-Kent en troisième ronde, plus précisément au 68e rang.

Cormier, un défenseur gaucher de 5 pieds 10 pouces et 180 livres, s’en va dans une organisation qui semble grandement apprécier les francophones, où on retrouve entre autres le gardien Marc-André Fleury, ainsi que les attaquants Jonathan Marchessault, Nicolas Roy et William Carrier.

Cormier, qui porte les couleurs des Islanders de Charlottetown dans la LHJMQ, occupe actuellement le premier rang des pointeurs du circuit avec un total de six points (2-4) en seulement deux rencontres. La saison dernière, Cormier a compilé 36 points (6-30) en 44 matchs, soit le même nombre de points que lors de sa saison recrue (15-21) en 64 parties. Il avait d’ailleurs été choisi dès sa première campagne au sein de l’équipe d’étoiles des recrues.

Les Islanders avaient fait de l’ancienne vedette des Flyers de Moncton leur choix de première ronde, le quatrième au total, en 2018. Notons que Cormier a aussi représenté le Canada au tournoi international des moins de 18 ans Ivan Hlinka en 2019.