Une transaction qui rapporte enfin des dividendes

Il faut parfois patienter jusqu’à deux ans avant de faire un constat plus éclairé d’une transaction majeure. Le plus bel exemple se veut l’échange qui avait envoyé Samuel Asselin à Halifax en retour de deux jeunes espoirs et d’un choix de deuxième ronde.

Aujourd’hui, ce troc réalisé le 21 septembre 2018, au lendemain du match d’ouverture du Titan, fait nettement mieux paraître le directeur général Sylvain Couturier.

Les deux espoirs, le défenseur Cole Larkin et l’ailier droit Yannic Bastarache, jouent actuellement leur meilleur hockey en carrière. Quant au choix de deuxième tour de 2019, après avoir été cédé aux Sea Dogs de Saint-Jean pour le choix de deuxième ronde des Voltigeurs de Drummondville l’année d’après, a finalement servi comme monnaie d’échange avec les Saguenéens de Chicoutimi pour mettre la main sur le vétéran Félix-Antoine Marcotty.

Larkin, qui passe chaque soir près de 25 minutes par match sur la glace, domine la LHJMQ avec un impressionnant différentiel de +11. Bastarache, lui, surfe sur une séquence de trois matchs consécutifs avec au moins un point après n’en avoir obtenu qu’un seul lors de ses 42 premiers duels en carrière (lire encadré).

Quant à Marcotty, il a été choisi lundi le joueur par excellence de la semaine grâce à une récolte de six points, dont un but, en deux parties.

Le trio que Marcotty complète avec le capitaine Mathieu Desgagnés et le jeune Cole Huckins totalise pas moins de 10 buts et 16 passes pour 26 points en seulement six matchs. Les trois joueurs ont de plus tiré 71 fois sur le filet adverse pour une moyenne de 12 lancers par rencontre.

«C’est vrai que ça prend du temps parfois pour analyser un échange. Quand nous avons envoyé Samuel (Asselin) à Halifax, nous avons immédiatement demandé à ce que Larkin soit dans la transaction. Pour nous, il était le joueur-clé de cet échange. Nous l’aimions déjà beaucoup. Nous aimions à la fois son physique, son coup de patin et le fait qu’il était droitier. Les Mooseheads ont ensuite proposé une liste de trois joueurs qu’ils étaient prêts à laisser aller et le nom de Bastarache en faisait partie. Nous étions conscients d’obtenir un joueur avec une excellente éthique de travail. Nous savions qu’il était capable de marquer des buts, mais pour nous c’est surtout le fait qu’il joue bien sur les 200 pieds de la patinoire et qu’il travaille fort à chaque présence», raconte Couturier.

Pour ce qui est de Marcotty, le d.g. du Titan était convaincu qu’il allait s’intégrer rapidement à l’équipe. Il a eu raison.

«Il complète bien Huckins et Desgagnés. Marcotty, dans ce trio, c’est celui qui fait le travail le moins attrayant pour un joueur offensif, mais il est tellement efficace à le faire. Et puis c’est aussi un bon passeur», révèle Couturier.

Marcotty récompensé

Il aura fallu 199 matchs, séries éliminatoires incluses, pour que Félix-Antoine Marcotty remporte pour la première fois le titre de joueur de la semaine. Et à écouter le principal intéressé, ça fait du bien «en titi».

«C’est plaisant, s’est exclamé Marcotty lundi après-midi. En arrivant ici, j’avais confiance que je pouvais tenir mon bout avec des joueurs offensifs. Je n’ai même pas eu besoin de changer mon style. La chimie s’est vite installée avec Huckins et Desgagnés. Ce sont eux aussi des gros travaillants. On se complète bien. Huckins, c’est le gros bonhomme du trio. Desgagnés, c’est tout un marqueur. Depuis Noël, c’est peut-être le meilleur marqueur de la ligue. Ce qui fait que le trio fonctionne si bien, c’est que nous essayons aussi de bien jouer en défensive.»

Concernant l’excellent début de saison du Titan, l’ancien attaquant des Saguenéens soutient que c’est un effort de tous les joueurs qui explique les succès de l’équipe.

«Dès le début du camp d’entraînement, j’ai senti que les gars étaient affamés. Ils avaient eu deux saisons de misère et ils voulaient que ça change. Actuellement, tout le monde performe. Cependant, nous n’avons disputé que six matchs. Il ne faut pas s’enfler la tête avec ça. En fait, il faut oublier le classement et continuer de travailler fort. Je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire, mais ce sera à nous les vétérans de faire passer le message auprès des jeunes. C’est important que tout le monde reste concentré sur ce qui doit être fait», ajoute Marcotty.

«Un but qui fait du bien à la confiance» – Bastarache

Yannic Bastarache ne s’en cache pas, c’est facile de sourire ces temps-ci malgré la pandémie. Déjà que l’équipe n’arrête pas de gagner, le hockeyeur de Bouctouche a aussi le sentiment que son travail commence enfin à rapporter des dividendes.

L’ailier droit de 18 ans ne l’a pas eu facile depuis son arrivée dans la LHJMQ. Lui qui était habitué à amasser des points à la pelle depuis son tout jeune âge s’est soudainement retrouvé dans un rôle de soutien au sein d’un quatrième trio. Ça n’explique pas nécessairement pourquoi il lui aura fallu 45 parties pour inscrire son premier but en carrière, samedi, mais ça vous donne tout de même à quel point la marche peut-être haute entre le midget AAA et le junior majeur.

«J’ai travaillé fort en gymnase cet été pour devenir plus fort, tant dans le haut du corps qu’au niveau des jambes. J’ai également mis des efforts pour améliorer mon coup de patin. Depuis quelques matchs, tout ce travail est récompensé. Ce premier but réussi samedi fait du bien à la confiance. En tout cas, ça m’enlève beaucoup de pression», affirme l’ancienne vedette des Flyers de Moncton.

Bastarache tient cependant à préciser que ce premier but et ses récents succès (quatre points à ses trois derniers duels) ne sont qu’une étape dans sa progression.

«Mon objectif maintenant est de forcer la main de l’entraîneur (Mario Durocher). Je ne veux pas jouer éternellement au sein d’un quatrième trio. Je vais continuer de travailler fort pour améliorer mon sort. Et d’après moi, je suis actuellement dans la bonne direction», confie-t-il.

«Mon rêve est toujours de jouer un jour chez les professionnels, mais j’en suis encore très loin. Il y a beaucoup de travail à faire avant d’y arriver», ajoute-t-il.