Midget AAA: Attention aux Caps de Fredericton

Les Caps de Fredericton seront l’équipe à battre dans la Ligue de hockey midget AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard en 2020-2021. Saison qui, à moins d’avis contraire, prendra son envol le vendredi 6 novembre.

Robert Lagacé robert.lagace@acadienouvelle.com

Largement dominé par les Flyers de Moncton au cours de la dernière décennie, les Caps miseront à la fois sur l’expérience et aussi sur une profondeur à faire baver d’envie la majorité des équipes midget dans l’est du pays.

Car voyez-vous, les Caps commenceront la saison avec pas moins de six joueurs qui ont été repêchés en juin dernier par une équipe de la LHJMQ. Même que sur les 20 joueurs retenus, les droits sur 11 d’entre eux appartiennent à une formation de la Ligue junior des Maritimes (LHM).

Évidemment, les principaux éléments de cette équipe que dirigera Éric Bissonnette, seront les attaquants Andrew Gweon, Noah Gibbs, Nathan Casey et Tyler Guy, ainsi que les défenseurs Jacob Long et Jake Tracey (voir tableau).

À noter que Casey, Guy et Tracey sont des cadeaux tombés du ciel, puisque les trois joueurs ont évolué à l’extérieur de la province il y a quelques mois. La pandémie aidant, Guy et Tracey ont pris la décision de compléter leur stage midget à la maison. La saison dernière, Guy et Tracey ont joué pour les Hounds de Notre-Dame en Saskatchewan.

Quant à Casey, qui est pour le moins un grand voyageur, il a opté de suivre son père Brian Casey dans la capitale provinciale, alors que ce dernier va diriger les Red Wings de Fredericton dans la LHM.

Le jeune Terre-Neuvien a évolué la saison dernière au sein de l’école privée de Mount St. Charles dans l’État du Rhode Island, pour les Gulls de Halifax dans la Ligue bantam AAA de la Nouvelle-Écosse en 2018-2019, puis il y a trois ans pour l’équipe de Central dans le Circuit bantam AAA de sa province d’origine.

Outre Gweon, Gibbs, Casey et Guy, l’offensive comprendra aussi les vétérans Cam Thomson, Cole MacWilliam, Evan Rector Matthew McHatten et Nicholas Brennan. Brennan en est un autre qui est revenu au bercail après une saison à l’Académie de hockey de l’Ontario.

Ajoutez à cela, les recrues de 15 ans Bradly Nadeau, Colby Morin et Samson Mayo. Nadeau, pour un, est le jeune frère de Joshua Nadeau qui était la grande vedette de l’équipe la saison dernière.

En défensive, Long et Tracey seront accompagnés des vétérans Malcolm Burns et Mathieu Collet, ainsi que de Noah Standing, qui évoluait l’an dernier au niveau scolaire avec les Lions de Leo Hayes, et la recrue de 15 ans Anton Topilnyckyj.

Enfin, devant les buts, le vétéran Matthew Parker aura le mandat de servir de mentor pour le jeune Will Hodgson, âgé de seulement 15 ans.

«Après des années difficiles, c’est sans aucun doute le meilleur club que j’ai à ma disposition depuis que je suis ici», affirme Éric Bissonnette.

Supérieur même à l’équipe de 2015-2016 qui avait terminé la saison au troisième rang, à deux points du Wild de Kensington et à un point du Vito’s de Saint-Jean. Les Caps comptaient alors sur des joueurs tels que Denis Toner, Adam McCormick, Casey Fox et Brandon Stone, entre autres.

«Même s’il n’y aura rien de facile, nous avons un club pour gagner, estime Bissonnette. Notre grande force c’est notre profondeur. Les dernières coupures ont été difficiles à faire. J’ai dû retrancher trois gars de la saison dernière. Nous avons retranché au moins cinq attaquants, deux défenseurs et un gardien qui étaient de calibre à jouer dans cette ligue.»

Malgré tout, l’entraîneur-chef des Caps est particulièrement fier d’avoir pu faire de la place à cinq joueurs de 15 ans dans son alignement.

«Nous voulons gagner, mais nous voulons aussi développer des joueurs, indique Bissonnette. Cela dit, je je crois que nos cinq joueurs nés en 2005 seront tous repêchés en juin dans la LHJMQ. Ils ont vraiment du talent. Anton Topilnyckyj, par exemple, me fait penser à Philippe Myers au même âge. Il a le même genre de potentiel, soit un gros bonhomme mobile avec une bonne tête de hockey.»

Notons que les trois attaquants de 15 ans, Nadeau, Morin et Mayo, ont tous terminé dans le top-10 pour la moyenne de points par match dans la Ligue bantam AAA la saison dernière.

Le Nord-Ouest bien représenté

Pas moins du quart des Caps de Fredericton provient du Nord-Ouest et l’entraîneur-chef Éric Bissonnette est le premier à dire qu’ils auront tous un gros mot à dire dans les éventuels succès de l’équipe.

Ainsi, Noah Gibbs devrait flirter avec les meilleurs producteurs de points du circuit, Jacob Long fera partie du top-3 défensif, alors que Matthew Parker sera évidemment le gardien numéro un.

Pour ce qui est des deux autres, Bradly Nadeau et Colby Morin, semble-t-il que les recruteurs de la LHJMQ ne mettront pas de temps à tomber en amour avec le talent des deux jeunes avants de 15 ans.

«Nous nous enlignons pour une belle saison, affirme Parker, qui est originaire d’Edmundston. Nous avons surtout beaucoup de profondeur à chaque position. Je peux te dire que de bons joueurs ont été retranchés vers la fin. Nous avons tellement de profondeur que si jamais quelqu’un dort sur la switch pendant un match, ça ne prendra pas de temps qu’il sera remplacé par un autre.»

«J’aime aussi beaucoup notre défensive. Ce sont tous des gros bonshommes. Vraiment, j’aime nos chances. Cela dit, nous n’arriverons à rien si nous oublions de travailler», poursuit Parker.

«C’est évident que nous allons avoir une grosse équipe. Nous nous attendons à aller loin», révèle pour sa part Noah Gibbs.

Repêché par les Remparts de Québec, l’attaquant de Saint-Basile estime que la profondeur et la vitesse des Caps seront les deux principales qualités de l’équipe.

«Notre profondeur et notre vitesse, combinés au système de jeu mis en place par Éric Bissonnette, devrait nous permettre de connaître une excellente saison. Nous nous voyons au sommet. Bien sûr, tout cela ne veut rien dire si nous ne jouons pas bien. Ça va être important de se présenter à chaque match», dit-il.

Gibbs, qui a raté la moitié de la dernière saison en raison d’une jambe fracturée, est déterminé à connaître la saison de sa vie. Le marchand de vitesse entend bien récolter sa large part de points.

«Je veux montrer à tout le monde que j’aurais dû être repêché plus tôt lors du dernier repêchage de la LHJMQ, confie celui que les Remparts ont choisi en 8e ronde. D’ailleurs, Patrick Roy m’a fait un beau compliment pendant le camp d’entraînement. Il m’a dit qu’il était surpris à quel point j’étais bon. Ça fait du bien à l’estime quand ça vient de quelqu’un comme Patrick Roy.»

Sélectionné en cinquième ronde par les Eagles du Cap-Breton, Jacob Long devrait être l’un des meilleurs défenseurs du circuit. Il a également pris part au camp du Blizzard d’Edmundston qui en a fait son tout premier choix lors du dernier encan de la LHM.

«Nous savions déjà à la fin de la dernière saison que nous allions avoir un bon club, mais l’arrivée de joueurs comme (Jake) Tracey, (Nathan) Casey et (Tyler) Guy, que nous n’attendions vraiment pas, a doublé notre confiance», mentionne le hockeyeur d’Edmundston.