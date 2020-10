Les Timberwolves ont l’équipe pour veiller tard

Après deux saisons difficiles où ils ont été écartés des séries éliminatoires et toujours privés d’une coupe Canadian Tire après 20 saisons dans la Ligue de hockey junior des Maritimes (LHM), les Timberwolves de Miramichi ont le sentiment que tout pourrait changer dans les prochains mois.

Il suffit de jeter un bref coup d’œil à l’alignement mis en place par le directeur général et entraîneur-chef Rob MacDonald, pour réaliser à quel point les Timberwolves seront à prendre au sérieux dans cette saison écourtée de 40 matchs en raison d’une pandémie qui ne veut pas mourir.

Avec Daniel Moody devant le filet, une brigade défensive qui comprend, entre autres, Jordan Spadafore, Nicholas Gidney, Antoine Leblanc et Jérémie Hébert, et une offensive explosive avec les Spencer Blackwell, Jérémie Jacob, Charles-André Cypihot, Kennedy Gallant, Connor McGregor, Shaul Mitton et William Robinson, pour ne nommer que ceux-là. Il y a même une rumeur sérieuse qui circule voulant que les T-Wolves soient sur le point d’ajouter un autre défenseur de 20 ans possédant plus de 120 matchs d’expérience dans la LHJMQ.

Bref, les partisans des Timberwolves ont raison d’être excités en vue de la saison 2020-2021.

Pour le vétéran Éric Pelletier, qui en est déjà à sa quatrième campagne avec l’équipe, il ne fait aucun doute que les Timberwolves sont équipés pour veiller tard.

«Sur papier, nous avons une très bonne équipe avec beaucoup de talent, mentionne le hockeyeur de Saint-Jean. Notre grande force sera probablement notre défensive, mais nos deux premières unités à l’attaque pourraient facilement être le premier trio de la majorité des équipes de la ligue. Spencer Blackwell est tellement bon que je ne serais même pas surpris qu’il soit nommé le joueur le plus utile à la fin de la saison.»

«Vraiment, c’est la meilleure équipe depuis que je suis ici. Nous avions une bonne petite équipe à ma première saison ici, mais nous étions loin d’avoir la même profondeur», confie Pelletier.

Selon le géant Charles-André Cypihot, Rob MacDonald a accompli une tâche colossale en allant chercher plusieurs éléments importants pendant la saison morte.

Cypihot, qui entamera sa troisième campagne, croit lui aussi que les arrivées de Blackwell, Moody, Spadafore, Jacob, Robinson, Gidney et Mitton transforment avantageusement le portrait de l’équipe.

«Nous avons plusieurs bons vétérans et nos partisans ont raison d’être excités. Personnellement, je n’ai jamais fait les séries depuis que je suis ici et je n’ai pas l’intention de les rater cette année. J’entends aussi profiter de l’occasion pour améliorer mon curriculum vitae et attirer l’attention des universités», mentionne l’ailier de 6 pieds 5 pouces.

Le vétéran défenseur Antoine Leblanc se dit lui aussi fortement encouragé en vue de la prochaine campagne.

«Nous avons une défensive mobile qui sera bonne dans la relance, en plus d’avoir beaucoup de punch offensif. Remporter la coupe est l’objectif. Cela dit, tu ne gravis pas une montagne en une journée. Il y a beaucoup de travail qui nous attend, surtout qu’il y a consensus comme quoi toutes les équipes de notre division sont fortes. Ça devrait donc donner un bon spectacle», note celui qui, comme Cypihot, a déjà porté les couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst.

Parmi les autres joueurs qui porteront les couleurs des Timberwolves, on retrouve aussi les défenseurs Matthew Lint et Lucas MacAulay, ainsi que les attaquants Brandon Wilson et Matt Gordon.

Le mot de la fin appartient à Éric Pelletier.

«Les Timberwolves sont dus pour gagner un championnat et j’ai le sentiment que nous avons le club pour le faire», dit-il.

Calendrier de 40 matchs dans la LHM

Les 12 formations de la Ligue de hockey junior des Maritimes (LHM) vont disputer finalement un calendrier de 40 parties dans une saison 2020-2021 dont le coup d’envoi sera donné le vendredi 30 octobre.

Exceptionnellement, le conseil d’administration a voté pour l’instauration de sections à trois équipes dont le but est de renforcer les rivalités régionales. Même si la LHM ne dit rien à ce sujet, la décision a aussi pour objectif de diminuer les dépenses des équipes. Une décision fort compréhensible en cette période déjà lourdement compliquée par la COVID-19 qui, rappelons-le, forcera les équipes à accueillir moins de spectateurs que prévu.

Ainsi, le Blizzard d’Edmundston, les Rapides de Grand-Sault et les Red Wings de Fredericton seront regroupés dans la section 1 de la division Est. Les autres clubs de l’Est, les Tigres de Campbellton, les Timberwolves de Miramichi et les Western Capitals de Summerside, composeront la section 2.

Dans la division Ouest, la section 1 comprendra les Ramblers d’Amherst, les Weeks Crushers de Pictou County et les Bearcats de Truro. Les Lumberjacks de South Shore, les Wildcats de Valley et les Mariners de Yarmouth feront partie de la section 2 de l’Ouest.

Chaque équipe sera confrontée huit fois aux formations de sa section (total 16 matchs), de même qu’à quatre reprises face aux clubs de leur division (total de 12 matchs). Enfin, les équipes affronteront deux fois les formations de l’autre division (total de 12 matchs).

L’horaire complet de la saison sera publié le lundi 26 octobre et tous les matchs pourront être vus sur HockeyTV.com.

À noter que les matchs interdivisions seront disputés qu’à compter de la dernière semaine de janvier. La seule exception se veut les Western Capitals qui vont commencer leur saison en disputant immédiatement leurs 12 matchs interdivisions.

Mentionnons également que toutes les équipes sont déjà assurées de prendre part aux séries éliminatoires. Le format des séries sera annoncé à une date ultérieure.