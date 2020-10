Blizzard d’Edmundston: du talent et de la jeunesse

Avec seulement quatre joueurs de 20 ans et 10 patineurs âgés de 18 ans ou moins, le Blizzard d’Edmundston sera assurément l’une des jeunes formations de la Ligue de hockey des Maritimes en 2020-2021. Pourtant, même si leur grosse année risque d’être la prochaine, il ne fait aucun doute quand on y regarde de plus près que la troupe de Emery Olauson possède la plupart des outils pour figurer déjà parmi les favoris.

La grande force du Blizzard réside sur la qualité de son offensive et ses deux gardiens.

En fait, le seul point d’interrogation, et c’en est un gros, est la jeunesse de sa défensive.

À l’évidence, les joueurs de 19 ans Brendan Sibley, Vincent Bujold et Ben Lightbody, un joueur de centre transformé en défenseur, seront les principaux morceaux de cette jeune brigade.

Les quatre autres arrières de l’équipe sont tous des recrues, soit Jonathan Desrosiers, Alex MacKinnon, Jesse Chamberlain et Jérémie Thibodeau. Les trois premiers ont 17 ans et Thibodeau, que les Saguenéens de Chicoutimi ont repêché en quatrième ronde cet été, n’a que 16 ans.

Peut-être parviendront-ils à s’imposer rapidement, mais leur manque d’expérience pourrait bien coûter des buts certains soirs. Heureusement, il y a leur attaque qui s’annonce dévastatrice.

«Nous sommes un club qui va marquer beaucoup de buts, signale justement le gardien Antoine Lyonnais, qui partagera le boulot avec Marc-Antoine Bérubé-Jalbert comme c’était le cas la saison dernière. J’irais même jusqu’à dire que nous sommes encore plus dangereux que la saison dernière. Nous allons vraiment avoir trois trios à caractère offensif. Ça va cependant être important que nos attaquants s’appliquent à bien se replier en zone défensive. D’autant plus que toutes les équipes de notre division semblent fortes cette saison.»

Le défenseur Jonathan Desrosiers, qui compte déjà 11 matchs d’expérience dans la LHJMQ avec les Wildcats de Moncton malgré son jeune âge, est convaincu que les choses vont aller rondement.

«C’est vrai que la défensive est jeune, mais des vétérans comme Sibley, Bujold et Lightbody vont grandement nous aider. Sinon, nous avons vraiment vraiment beaucoup de vitesse et plusieurs joueurs habiles.»

«Il y a tellement de talent dans cette équipe que je n’ai aucun doute qu’elle trouvera une façon ou une autre de gagner. Même les vétérans de la saison dernière ont le sentiment que l’équipe est plus forte qu’il y a un an. Je suis content d’être tombé dans une aussi bonne organisation. C’est sûr que mon objectif à long terme est de retourner jouer pour les Wildcats, mais pour le moment je veux mettre tous mes efforts dans les succès du Blizzard», confie le Dieppois Thibodeau.

L’attaquant de 19 ans Dylan Lang partage lui aussi la confiance de ses deux coéquipiers.

Seul patineur d’Edmundston parmi le club, bien que Josh Nadeau et Jérémie Thibodeau soient respectivement originaires de Saint-François et de Saint-Léonard, Dylan Lang aime particulièrement la force de frappe offensive du Blizzard.

«Il n’y a pas vraiment de superstar dans l’équipe, mais il y a cependant beaucoup de vitesse et pas de joueur avec du caractère. Nos victoires ne seront pas l’affaire d’un trio. Chaque soir, ça risque d’être un trio différent qui va faire la différence», mentionne Lang.

«À l’attaque, des gars comme Jérémie Grégoire, Zachary Cadorette, Jérémy Duguay, Isaac Chapman, Félix Laniel, Kevin Desjardins, notre capitaine Paul Leroux, Mitch McLeod et le jeune Nadeau devraient ramasser pas mal de points. Nadeau, c’est un joueur spécial. J’ai rarement vu un joueur aussi intelligent sur la glace», raconte Dylan Lang.

Les autres attaquants du Blizzard sont le très efficace Félix Rioux, qui a été finaliste pour le titre de joueur-étudiant au Canada, Alex Savoie et Ethan Johnson. Ce dernier est lui aussi âgé de 16 ans.

Rappelons que les activités de la LHM commenceront le vendredi 30 octobre.