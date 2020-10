Christian Gaudet célébré dans un livre sur le hockey

Deux ans après nous avoir offert Everyday Hockey Heroes, une série d’histoires inspirantes consacrées à des personnes souvent méconnues de notre sport national, les journalistes Bob McKenzie et Jim Lang ont décidé de remettre le couvert avec une deuxième offrande du même nom. Cette fois-ci, on retrouve parmi les héros l’ex-capitaine des Wildcats et des Aigles Bleus: Christian Gaudet.

C’est grâce aux bons mots de Karina Potvin, l’une de ses bonnes amies qui figurent d’ailleurs dans la première mouture du livre, que l’Acadien de Memramcook a été contacté par les auteurs.

Ces derniers soulignent à la fois son travail auprès de l’Association de hockey mineur d’Ottawa-Est, ainsi que la Ligue de hockey balle Goody’s dans le Grand Moncton.

«Dans le livre, ils racontent des histoires positives qui font du bien dans la communauté, confie Gaudet. Pour ma part, je suis entraîneur adjoint depuis trois ans chez les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa et j’offre des cliniques aux entraîneurs de hockey mineur d’Ottawa-Est. Alors chaque lundi je vais sur la glace avec les entraîneurs pour les aider à améliorer leurs connaissances.»

«Et comme Karina connaissait aussi mon bénévolat avec Goody’s Ball Hockey, elle a donc décidé de suggérer mon nom aux auteurs», raconte-t-il.

C’est à Jim Lang que Christian Gaudet a modestement fait le bilan de ses accomplissements.

«Il n’a pas vraiment fait une entrevue avec moi. Nous avons plutôt discuté comme deux gars qui jasaient de la vie en général. Je lui ai bien sûr parlé de mes cliniques pour les entraîneurs et de ma ligue de hockey balle, mais je lui ai aussi raconté plusieurs anecdotes de mes années avec les Wildcats et les Aigles Bleus, ainsi que des gars avec qui j’ai joué», mentionne-t-il.

Évidemment, Christian Gaudet s’est fait un devoir d’expliquer à Jim Lang les raisons du pourquoi il s’est lancé dans le projet Goody’s en 2008.

«La Ligue Goody’s est quelque chose dont je suis très fier. Depuis sa création, j’ai le sentiment de faire une différence. Je n’ai pas fait ça pour me faire remarquer, mais parce que j’aime l’idée d’aider la communauté. Il y a aussi le fait que ç’a toujours été important pour moi d’être un bon modèle auprès des jeunes. Et honnêtement, j’aurais moi-même aimé ça, plus jeune, d’avoir la chance de jouer dans une ligue d’été comme ça», mentionne-t-il.

Cela dit, le projet Goody’s ne s’est pas fait tout seul. Plusieurs personnes l’ont aidé au fil des ans et Gaudet a tenu à leur donner le crédit.

«Dans les dernières années, entre autres, j’ai eu beaucoup d’aide de gars comme Stephen Johnson, Joey Richard et Dominic Cormier. Ces gars-là sont mes trois poteaux. Ce sont des amis qui ont le cœur à la bonne place», souligne-t-il.

Christian Gaudet est d’autant plus fier de son «bébé» que la grande majorité des hockeyeurs de renom du Grand Moncton y ont déjà joué, dont le défenseur des Flyers de Philadelphie, Philippe Myers.

«Philippe vient d’ailleurs encore faire son tour chaque été, révèle-t-il. Les frères Saulnier, Allain et Alex, et les frères Cormier, Patrice et Kevin, sont d’autres gars qui ont joué dans la ligue. Samuel Savoie, qui vient d’être repêché en première ronde par les Olympiques de Gatineau, en est un autre. Même des gars comme Conor Garland et Andrew MacDonald ont joué dans la ligue.»

Gaudet dit avoir hâte que les gens découvrent son histoire et celle des autres héros qui figurent dans ce nouvel ouvrage du duo Bob McKenzie et Jim Lang.

«J’ai été chanceux dans ma vie d’être aussi bien entouré, tant au sein de ma famille que dans les équipes où j’ai été joueur et entraîneur. En fait, c’est grâce à tout ce monde que je suis là où je suis aujourd’hui. Et de me retrouver dans ce livre, je vois ça davantage comme une tape sur l’épaule comme quoi je fais du bien dans la communauté», signale Christian Gaudet.

Everyday Hockey Heroes, volume 2, qui comprend 320 pages, sera en vente à compter du 10 novembre.