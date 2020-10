Lukas Cormier invité à s’entraîner avec Équipe Canada

Neuf joueurs de la LHJMQ, dont le défenseur Lukas Cormier, des Islanders de Charlottetown, ont été invités au camp de sélection d’Équipe Canada junior.

Pour l’Acadien de Sainte-Marie-de-Kent, de se retrouver parmi les 45 joueurs invités est une très bonne nouvelle.

«J’étais très content hier après-midi (mercredi) quand j’ai eu l’appel, révèle le choix de troisième ronde des Golden Knights de Vegas. Pour me tailler un poste, je crois qu’il va non seulement falloir que je connaisse un bon camp, mais je devrai aussi montrer aux dirigeants d’Équipe Canada tout ce dont je suis capable de faire.»

Cormier, âgé de 18 ans, domine actuellement tous les défenseurs de la LHJMQ avec un total de 12 points (3-8) en sept parties.

Deux autres défenseurs des Maritimes ont réussi à obtenir une invitation, soit le Prince-Édouardien Jordan Spence, des Wildcats de Moncton, et le Néo-Écossais Justin Barron, des Mooseheads de Halifax.

Les six autres joueurs de la LHJMQ qui se présenteront à l’entraîneur-chef André Tourigny, compter du 16 novembre à Red Deer, en Alberta, sont les attaquants Dawson Mercer et Hendrix Lapierre des Saguenéens de Chicoutimi, Mavrik Bourque des Cataractes de Shawinigan, Samuel Poulin du Phoenix de Sherbrooke, Xavier Simoneau des Voltigeurs de Drummondville, et l’ancien des Wildcats Jakob Pelletier, des Foreurs de Val-d’Or.

Rappelons que Mercer, un Terre-Neuvien, faisait déjà partie de l’équipe qui a remporté l’or en janvier.

Parmi les principaux joueurs qui n’ont pas obtenu d’invitation, notons les avants Nathan Légaré, du Drakkar de Baie-Comeau, et Alex Beaucage, des Huskies de Rouyn-Noranda, ainsi que les arrières Jérémie Poirier et William Villeneuve, des Sea Dogs de Saint-Jean.

Notons aussi les invitations de l’attaquant de Terre-Neuve Alex Newhook, des Eagles du Collège de Boston, et du gardien québécois Devon Levi, des Huskies de l’Université Northeastern dans la NCAA.

Le défenseur albertain Kaiden Guhle, premier choix du Canadien de Montréal au début du mois, fait également partie des joueurs invités, de même que le deuxième choix au total du dernier encan de la LNH, l’Ontarien Quinton Byfield, des Kings de Los Angeles.