Matthew Lint se joint au Titan

Parce qu’une équipe n’a jamais trop de profondeur, Sylvain Couturier a fait l’acquisition jeudi du Néo-Brunswickois Matthew Lint des Eagles du Cap-Breton. Le D.G. du Titan d’Acadie-Bathurst a cédé en retour un choix de 12e ronde en 2021, sélection qui deviendra toutefois un choix de 8e tour si jamais le défenseur originaire de Moncton devait disputer 20 rencontres avec sa nouvelle formation.

Lint, âgé de 18 ans, est un petit arrière droitier de 5 pieds 9 pouces et 174 livres qui a disputé 17 parties la saison dernière avec le Cap-Breton.

Il a d’ailleurs inscrit un but et présenté un différentiel positif de +2. Il a aussi pris part à 16 matchs avec les Flyers de Moncton dans la Ligue de hockey majeur des moins de 18 ans du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Lint évolue actuellement au niveau junior avec les Timberwolves de Miramichi dans la Ligue de hockey des Maritimes (LHM).

«C’est un bon patineur qui bouge bien la rondelle et qui est fiable en défensive, a résumé Couturier au sujet de Lint. Est-ce qu’il a des chances de venir terminer la saison avec nous après Noël? Nous allons réévaluer la situation à ce moment-là. Cela dit, nous n’avions absolument rien à reprocher à nos défenseurs actuels.»

«Avec la pandémie, nous croyons surtout qu’il est important d’avoir des joueurs qui jouent près de Bathurst en cas de rappels si nous avons des blessés. J’aime beaucoup le fait que nous ayons trois défenseurs dans cette situation, soit Frédéric Castonguay avec les Tigres de Campbellton, ainsi que Jérémie Hébert et Lint avec les Timberwolves. Ce sont trois gars que nous estimons de calibre junior majeur», mentionne Couturier.

D’autre part, le dossier des deux joueurs internationaux n’a pas beaucoup évolué dans les dernières semaines. Couturier garde toutefois espoir que le tout sera réglé sous peu.

«C’est le genre de dossier qui pourrait avoir des développements rapides, indique-t-il. C’est clair que nous aimerions que Jan Bednar et Harijs Brants viennent nous rejoindre, même si tout va pour le mieux actuellement avec les joueurs en place.»

En bref…

Mathieu Desgagnés et Logan Chisholm tenteront de prolonger à six leur séquence de matchs consécutifs avec au moins un point, vendredi, alors que le Titan accueillera les Wildcats de Moncton au Centre régional K.-C.-Irving. Félix-Antoine Marcotty et Cole Huckins ont pour leur part produit au moins un point dans chacune de leurs quatre dernières parties…

Mathieu Desgagnés domine la LHJMQ dans la colonne des points (15), des tirs au but (42), des passes en avantage numérique (5) et des buts en infériorité numérique (1). Félix-Antoine Marotte occupe de son côté le premier rang au chapitre des mentions d’assistance (12). Deux défenseurs du Titan dominent par ailleurs la ligue au niveau du différentiel, soit Cole Larkin (+12) et Adam McCormick (+10)…