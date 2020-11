Titan: Desgagnés suspendu

Le Titan d’Acadie-Bathurst devra se débrouiller sans son capitaine Mathieu Desgagnés pour les deux rencontres de la fin de semaine. Le vétéran a été suspendu pour deux parties pour son geste de samedi dernier contre les Islanders de Charlottetown.

Rappelons que Desgagnés avait été chassé pour avoir donné de la bande au jeune défenseur Oscar Plandowski.

Le directeur général du Titan Sylvain Couturier ne semblait pas très content de la sévérité, d’autant plus que Desgagnés en était à une première offense en carrière dans la LHJMQ.

«Je préfère ne rien dire, surtout que nous sommes dans une période (pandémie) où nous n’avons pas les moyens de payer des amendes», a fait savoir Couturier.

C’est donc dire que deux des trois recrues à l’attaque auront l’occasion d’endosser l’uniforme pour chacune des deux parties contre les Eagles du Cap-Breton, vendredi et samedi, à Sydney.

Rappelons que l’entraîneur-chef Mario Pouliot alterne depuis le début de la saison avec les jeunes Julien Bourget, Dylan Champagne et Dylan Andrews.

Dans un autre ordre d’idée, le vétéran Logan Chisholm tentera de prolonger à huit sa séquence de matchs avec au moins un point. Lors de ses sept dernières rencontres, Chisholm a amassé six buts et trois passes pour neuf points.

Cole Huckins en est un autre qui profite d’une belle série, lui qui s’est inscrit à la marque lors de ses six derniers duels avec cinq filets et six mentions d’aide pour 11 points.

Du côté des Eagles, notons que l’ex-capitaine du Titan Shawn Élément a produit au moins un point dans chacune de ses 10 parties jusqu’ici cette saison. Il est d’ailleurs le meilleur pointeur de la ligue avec 18 points (5-13).