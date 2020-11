Les Islanders mettent fin à une série de quatre victoires des Wildcats

Patrick LeBlanc a réussi le but déterminant à 16:31 au troisième vingt et les Islanders de Charlottetown ont battu les Wildcats de Moncton 6-4, samedi.

Justin Gill a remporté une mise au jeu. William Trudeau a tiré hors cible et Leblanc a saisi la rondelle, marquant en contournant le filet.

Thomas Casey a complété dans un filet désert.

Gill, Cédric Desruisseaux (deux fois) et Drew Johnston ont aussi marqué pour les Islanders, la meilleure équipe du circuit.

Colten Ellis a fait 20 arrêts et a mérité une septième victoire, un sommet dans la ligue.

Gabriel Fortier, Dominic Leblanc, Charles-Antoine Pilote et Jordan Spence ont riposté pour les Wildcats, qui avaient gagné quatre matches de suite.

Nicholas Sheehan a bloqué 26 rondelles.

Spence a donné les devants 4-3 aux siens à 8:07 au troisième tiers, avec un tir de l’enclave.

Gill a créé l’impasse à 11:48, aidé notamment de Desruisseaux. Ce dernier mène la ligue avec 21 points, à égalité avec Shawn Element, des Eagles du Cap-Breton.

Sherbrooke 2 Rouyn-Noranda 3

Zachary Emond a fait 37 arrêts et Charles-Édouard Drouin a obtenu deux passes alors que les Huskies ont vaincu le Phoenix, 3-2.

Acadie-Bathurst 1 Cap-Breton 3

Trois buts sans réplique ont permis aux Eagles de l’emporter devant le Titan, 3-1.

Félix Lafrance a mis la touche finale avec son septième but de la campagne; il a aussi récolté une passe.

Saint-Jean 4 Halifax 5 (P)

Jason Horvat a marqué à 2:51 en prolongation et les Mooseheads ont eu raison des Sea Dogs, 5-4.

Elliott Desnoyers a fourni un but et deux passes, dont une sur le but égalisateur de Brendan Tomilson, à mi-chemin au troisième tiers.