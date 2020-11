Bruno Poirier nommé président de Communauté Loisir NB

L’organisme Communauté Loisir Nouveau-Brunswick (CLNB) s’est doté d’un nouveau conseil d’administration avec la nomination de Bruno Poirier au poste de président.

M. Poirier, qui occupe aussi les fonctions de coordonnateur de projets au sein de l’Association francophone des aînés du N.-B., s’est déjà mis au travail depuis sa nomination lors de l’Assemblée générale annuelle de la CLNB.

Il juge en premier lieu important de reconnecter avec tous les partenaires (organismes), ainsi que les membres présents et anciens. Il mentionne également que la CLNB souhaite amorcer dès décembre des activités pour ses membres via les plateformes virtuelles.

«Nous avons plusieurs endroits extraordinaires dans la province qui proposent des activités familiales et nous voulons trouver une façon de partager cette information», affirme Bruno Poirier.

«En cette période de pandémie, nous avons aussi une belle occasion de recruter de nouveaux membres. Les gens ont besoin de loisirs pour améliorer leur santé mentale. Le conseil d’administration va d’ailleurs se réunir très bientôt à Caraquet et nous allons partager nos idées afin de préparer un plan d’action pour la prochaine année», a ajouté Bruno Poirier.

Le nouveau conseil d’administration de la CLNB comprend aussi Jessica LeBreton à la vice-présidence (directrice générale Club plein air Caraquet), la trésorière Maryse LeBlanc (directrice des loisirs et de la programmation du village de Memramcook), Amélie Ferron-Rousselle au poste de secrétaire (chargée de projets pour la municipalité de Shippagan), ainsi que les directeurs Marc LeBlanc (professeur titulaire en gestion du loisir, sport et tourisme à l’Université de Moncton) et Koffi Jean Junior Samaty (représentant des étudiants du programme en gestion en affaires, arts et culture du CCNB).

À noter toutefois que les étudiants en gestion loisir, sport et tourisme de l’Université de Moncton vont se choisir au cours des prochains jours un représentant qui siégera en leur nom au sein du conseil d’administration de la CLNB.

La CLNB a pour mission d’être un leader dans le domaine du loisir au N.-B. en offrant des outils basés sur l’accessibilité d’une vie active à l’ensemble de ses membres.