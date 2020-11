CRH: les Panthères pourraient aussi déclarer forfait

Déjà que la COVID-19 force les Prédateurs du Témiscouata à s’absenter du Circuit régional de hockey (CRH) pour les raisons que nous connaissons tous, il n’est pas impossible que les Panthères du Haut-Madawaska doivent eux aussi suspendre leurs activités.

Dans leur cas, c’est tout simplement un manque de joueurs qui pourrait contraindre l’organisation à demander une sabbatique d’une année.

«Notre territoire s’étend jusqu’à l’autre bord de la frontière du Québec et la pandémie a fait en sorte que nous avons perdu nos 11 joueurs québécois et nos deux entraîneurs», soutient le directeur général Léonard Viel.

Les 11 joueurs en question sont Sylvain Dubé, Mathieu Loisel, Guillaume Pelletier, Samuel Émond, Gabriel Levasseur, Norbert Roy, Émile St-Pierre, Xavier Dumont, Alex Larochelle, Samuel Clavet-Pearson et Tommy Boulanger. L’entraîneur-chef François Caron et son adjoint Daniel Bélanger sont également retenus de l’autre côté de la frontière.

C’est sans oublier qu’Adam Laite ne peut traverser la frontière américaine, alors que Francis Poirier est retourné à son équipe de Saint-Quentin.

«Nous travaillons actuellement très fort pour trouver des joueurs, mais ce n’est pas évident», poursuit le d.g. des Panthères.

Pour l’instant, les Panthères n’ont été en mesure de faire qu’une seule grosse prise, soit l’attaquant Kyle Ward qui remplacera Laite comme joueur importé. Ward a disputé plus de 100 matchs dans la LHJMQ avec les Sea Dogs de Saint-Jean et les Huskies de Rouyn-Noranda, en plus d’avoir porté le Gris et Grenat de l’Université d’Ottawa lors des deux dernières saisons.

Sinon, on note aussi le retour du gardien Jason Turgeon, qui secondera Billy Asselin, et la présence du défenseur Maxime Dugas, un vétéran qui compte plus de 160 matchs d’expérience dans le CRH avec les Prédateurs du Témiscouata. Ce dernier a déménagé cet été dans le territoire des Panthères.

Outre Asselin, les joueurs qui étaient déjà là en 2019-2020 sont les arrières Sébastien Bernier (l’autre importé du club), Alexandre Soucy, Andy Chiasson, André Michaud et Vincent Lee, de même que les attaquants Dean Ouellet, Danny Chiasson, Alex Émond, François Bossé et Alain Michaud. Le vétéran John Nadeau pourrait par ailleurs venir disputer une rencontre de temps à autre.

Il en demeure que les Panthères n’ont pour l’instant que six attaquants pour amorcer la saison et c’est beaucoup trop peu. On tente également de combler le poste de joueur spécial, mais les recherches n’ont rien donné de concluant jusqu’ici.

«Il est hors de question de commencer la saison avec seulement 12 ou 13 joueurs, affirme Léonard Viel. J’ai demandé aux autres équipes de la ligue de nous permettre d’avoir un joueur importé supplémentaire, mais ça nous a été refusé.»

«Pourtant, j’ai voté en faveur que le gardien ne soit plus considéré comme un joueur importé et la majorité des équipes en ont profité pour signer des gros gardiens. Nous sommes punis parce que nous avons eu beaucoup de succès lors des dernières années. Et c’est cet esprit de clocher qui risque de briser notre équipe», s’exclame Viel qui dit se donner jusqu’au 1er décembre pour tenter d’ajouter de trois à quatre autres attaquants.

«Tous mes efforts sont placés pour trouver des joueurs. Pour ce qui est des entraîneurs, j’irai moi-même s’il le faut derrière le banc en attendant de trouver des gens intéressés», dit-il.

«Par contre, il est hors de question que je conduise la zamboni et que je chante l’hymne national. Surtout pas l’hymne national», termine avec humour Léonard Viel qui, à l’évidence, ne sera pas de la prochaine mouture de Star Académie.

En bref…

À moins d’un changement dans le nombre d’équipes, le CRH propose cette saison un calendrier de 16 parties. Les premiers matchs seront disputés lors du premier week-end de décembre…

Même si le noyau des Panthères demeure très intéressant avec les Dean Ouellet, Danny Chiasson, Sébastien Bernier, Alex Émond, Alexandre Soucy, Billy Asselin et le nouveau venu Kyle Ward, il n’en demeure pas moins que les pertes d’Adam Laite, Sylvain Dubé et Mathieu Loisel risquent de faire très mal. On parle ici de trois attaquants qui ont terminé dans le top-5 des meilleurs pointeurs du CHR la saison dernière…

Les Panthères du Haut-Madawaska ont remporté le championnat des séries éliminatoires en 2013-2014 et en 2017-2018…