Les Canadiens dévoilent leur chandail «rétro»

Les joueurs des Canadiens de Montréal disputeront quelques matchs vêtus de… bleu la saison prochaine.

La firme Adidas a eu le mandat de créer un uniforme inspiré du passé pour les 31 équipes de la Ligue nationale de hockey.

Offert à petites gouttes sur les médias sociaux au cours des dix derniers jours, l’allure des nouveaux uniformes a été dévoilée lundi matin.

Chaque équipe portera son uniforme rétro «à quelques reprises» lors de la saison 2020-21.

Pour un, les Canadiens de Montréal patineront en bleu. Le nouveau chandail rend hommage à l’équipe de 1976 qui a remporté le 19e coupe Stanley de l’histoire de la concession.

Tout comme les légendes qui l'ont porté autrefois. Voici le chandail #ReverseRetro @canadiensMTL adidas. Sur la glace en 2021. Like the legends who wore it before them. Introducing the @canadiensMTL adidas #ReverseRetro jersey. Hitting the ice in 2021.

Le rouge traditionnel de l’uniforme tricolore est toutefois remplacé par le bleu.

Parmi les chandails les plus osés, notons que l’Avalanche du Colorado, qui évolue à Denver depuis 1995 après avoir déménagé de Québec, rendra hommage aux défunts Nordiques.

Le nouveau chandail rétro de l’Avalanche du Colorado. – Gracieuseté

Le chandail, blanc, arbore le logo classique des Nordiques. On y retrouve une rangée de fleurs de lys, dont la couleur originale bleue a été remplacée par le bourgogne associé à l’Avalanche.

Dans le même ordre d’idée, les anciens Whalers de Hartford, les Hurricanes de la Caroline, rendront hommage à la saison inaugurale leurs prédécesseurs du Connecticut – 1979. Le chandail gris métalique arbore le logo des Whalers ainsi que leurs couleurs – le bleu, le blanc et le vert.

Notons que les Kings de Los Angeles retrouveront le temps de quelques matchs leurs couleurs mauves et jaunes (marqué par l’époque de Marcel Dionne et de Rogatien Vachon, notamment), que le Wild du Minnesota reprendra les couleurs des défunts North Stars – mais pas leur logo), que les Devils du New Jersey reviennent au vert et rouge des années 1980, que les Canucks arboreront les couleurs de leur premier uniforme, le vert et le bleu, et que les Jets de Winnipeg feront place à leur ancien logo sur un chandail gris.

Pour ce qui est des Golden Knights de Vegas, dont l’histoire remonte à deux saisons à peine, ils porteront un chandail rouge avec des teintes de gris, de doré et de noir «pour rendre hommage aux équipes pionnières de l’histoire du hockey au Nevada».