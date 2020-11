LHJMQ: Cormier et Desgagnés décorés

Le défenseur acadien Lukas Cormier des Islanders de Charlottetown et l’attaquant Mathieu Desgagnés du Titan d’Acadie-Bathurst ont tous deux été choisis au sein de l’équipe d’étoiles de la dernière semaine dans la LHJMQ.

En deux matchs, Cormier a totalisé deux buts et deux passes pour quatre points, en plus de présenter un différentiel de +5.

Rappelons que Cormier participe en ce moment au camp d’entraînement d’Équipe Canada junior à Red Deer en Alberta.

Pour ce qui est de Desgagnés, il a enregistré trois filets et deux mentions d’aide pour cinq points en deux duels.

Les attaquants Alex Beaucage des Huskies de Rouyn-Noranda et Justin Ducharme des Foreurs de Val-d’Or, l’arrière Charlie DesRoches des Sea Dogs de Saint-Jean et le gardien Colten Ellis des Islanders ont également été choisis dans l’équipe. À noter que Ducharme est un ancien du Titan, lui qui a d’ailleurs remporté la coupe du Président et la coupe Memorial en 2017-2018.