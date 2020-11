Tracadie tiendra aussi son tournoi de hockey sur étang

Après Caraquet, c’est au tour du Tournoi de hockey sur étang de Tracadie de confirmer qu’il y aura bel et bien un rendez-vous pour les amateurs de hockey à l’extérieur.

L’événement célébrera son 10e anniversaire du 20 au 24 janvier 2021, sur les patinoires situées près du Villégiature Deux Rivières.

Sept catégories seront à l’honneur, en l’occurrence les classes compétitive, récréative, féminine, interscolaire garçon, interscolaire fille, 40 ans et plus compétitive et 40 ans et plus récréatif.

Les inscriptions pour ce tournoi peuvent se faire sur le site web de la municipalité ou en personne au bureau de la Municipalité régionale.

Le président du Tournoi de hockey sur étang de Tracadie, Daniel Haché, assure que toutes les mesures de prévention en raison de la COVID-19 seront appliquées. Les participants devront respecter le plan opérationnel remis lors de l’inscription.

Cette compétition s’inscrit dans le cadre du Carnaval de Tracadie, du 15 au 24 janvier.

La programmation complète du 10e Tournoi de hockey sur étang et du Carnaval de Tracadie sera bientôt disponible au tracadienb.ca ainsi que sur les différents médias de la municipalité.