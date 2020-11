Nicolas Doucet se joint au Rouge et Or de l’Université Laval

Il n’y a aucune preuve scientifique qui vient confirmer cette hypothèse, mais on dit que le sport mène à tout. Une chose est sûre, ce n’est pas Nicolas Doucet qui va venir vous dire le contraire.

En 2013, Nicolas était un joueur de hockey qui se débrouillait fort bien au niveau bantam AAA, mieux connu désormais sous l’appellation M15 (moins de 15 ans). Joueur de caractère, il aimait se mettre le nez dans le trafic le long des bandes.

Sauf que sa vie a été complètement chamboulée en raison d’un déménagement de Dieppe à Fredericton avec la famille, combiné à une ultime commotion cérébrale qui l’a forcé à accrocher ses patins.

Le volleyball est arrivé dans sa jeune existence à la même époque.

Au départ, l’élève de huitième année de l’École Sainte-Anne a seulement mis les pieds dans le gymnase parce que les autres sportifs de l’école lui ont dit que jouer au volleyball était la chose à faire.

Un conseil pour le moins judicieux puisqu’il a ensuite remporté plusieurs championnats provinciaux au Nouveau-Brunswick et au Québec. Le volleyball lui a aussi permis de mettre la main sur une bague de champion national avec les Titans du Cégep Limoilou, une institution qui lui a procuré sa large part de moments inoubliables au cours des dernières années.

Et voilà que le libero acadien de 21 ans vient d’annoncer qu’il portera les couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval pour les cinq prochaines campagnes à compter de la saison 2021-2022.

Un conte de fée, quoi.

Pourtant, plus tôt cette semaine, Nicolas a révélé sur sa plate-forme Facebook que si son premier entraîneur de volleyball (Marc White) lui avait prédit un tel destin, jamais il ne l’aurait cru.

En entrevue, il m’a confié avoir encore frais en mémoire ses débuts. Et à l’écouter, même un orignal aurait mieux paru que lui dans le gymnase.

«Dès ma deuxième pratique, je me questionnais à savoir si ce sport était vraiment pour moi, raconte-t-il en riant. J’étais mauvais et définitivement moins bon que les autres. Eux, ils pratiquaient déjà ce sport depuis la septième année, certains même depuis la sixième année. J’avais donc du retard sur tout le monde. L’entraîneur et les joueurs m’ont finalement convaincu de rester.»

Ils ont eu raison puisque ça l’a mené vers l’un des meilleurs programmes de volleyball au pays.

Le Rouge et Or, c’est du sérieux. Il y a avant tout le prestige qui entoure cette formation couronnée de quatre titres canadiens et de 34 championnats provinciaux.

Le Rouge et Or, c’est aussi l’alma mater d’Éric LeBreton, un Acadien de Tracadie qui s’est ensuite taillé une place au sein de l’équipe nationale. Ses exploits à Laval sont si nombreux qu’il occupe encore aujourd’hui, en photos, une place enviable sur les murs du Peps.

Une décision par étapes

Nicolas Doucet connaît évidemment les accomplissements de LeBreton, comme d’ailleurs tous les autres Acadiens qui ont depuis évolué pour le Rouge et Or, à commencer par Xavier LeBlanc-Martin (lire encadré) et le Dieppois Chhavanith Ponn.

Malgré tout, Nicolas a pris le temps de bien réfléchir avant de faire son choix.

Non pas qu’il croulait sous les offres, mais avant que l’entraîneur-chef du Rouge et Or Gino Brousseau ne demande à le rencontrer, Nicolas considérait aussi l’Ontario et l’Alberta comme des options.

«J’avais d’autres idées en tête avant ma première rencontre avec Gino. Je pensais entre autres à l’Ontario et à l’Alberta. Ma décision d’accepter l’offre du Rouge et Or s’est prise par étapes. Il y a eu une première rencontre avec Gino à la mi-septembre pour discuter de mes intentions. C’est également à ce moment-là que Gino m’a fait savoir qu’il y avait une place pour moi dès la saison prochaine», mentionne-t-il.

«Je voulais cependant prendre le temps d’y penser comme il faut parce que je voulais être certain de ma décision. Deux semaines plus tard, j’ai confirmé mon intérêt à Gino. C’était alors clair dans ma tête que c’était là que je voulais aller. J’ai finalement signé ma lettre d’intention à la mi-octobre», indique-t-il.

Le talent ne suffit pas

À 5 pieds 11 pouces, Nicolas Doucet n’a évidemment pas la stature d’un joueur de volleyball commun. Du moins, il est loin de l’idée que nous nous faisons d’un volleyeur universitaire.

Pour un libero, toutefois, c’est très bien ainsi, même si les équipes semblent de plus en plus intéressées aux liberos de grande taille.

Quand on demande à Nicolas ce qui a bien pu convaincre le Rouge et Or à lui faire signe, il a déjà une réponse toute prête. Comme s’il avait déjà pris le de réfléchir à la question.

«Rendu à ce niveau (collégial), tout le monde a du talent, dit-il. Dans mon cas, je crois que ce qui a fait la différence c’est ma constance. Et là, je parle autant de ma constance pendant les matchs, que lors des entraînements ou encore dans mes études.»

«La constance est importante chez un athlète. Il y en a plein des gars évoluant au Cégep qui ne sont pas parvenus à passer au niveau suivant. Il faut savoir gérer tous les aspects de ton quotidien», explique-t-il.

«C’est une fierté de me joindre au Rouge et Or. Ça me motive encore plus parce que je vois ça comme une occasion qui m’est offerte pour continuer mon chemin vers mon rêve de jouer un jour avec l’équipe nationale. Une autre étape où j’aurai la chance de me démarquer tout en continuant de m’améliorer. Ça va être cool quand je vais voir le nom Doucet à l’arrière du chandail du Rouge et Or», termine Nicolas Doucet.

Gino Brousseau fait son éloge

Année après année, il se trouve toujours une ou deux recrues du Cégep de Limoilou qui vient se greffer au programme de volleyball de l’Université Laval. Pour tout dire, en raison de la proximité des deux établissements scolaires établis dans la capitale provinciale, les Titans sont un peu le club-école du Rouge et Or.

L’entraîneur-chef du Rouge et Or est un produit de cette structure. Il a d’abord brillé avec les Titans avant de rejoindre les rangs du Rouge et Or en 1986.

C’est justement cette structure qui a fait en sorte que Brousseau a commencé à suivre le développement de Nicolas Doucet.

«Comme le Cégep Limoilou est dans notre cour, nous avons vu Nicolas en action plusieurs fois. Nous savions donc déjà ce qu’il était capable d’apporter au Rouge et Or», affirme-t-il.

«Nous aimons son jeu technique et son attitude, autant sur le terrain qu’à l’extérieur. C’est un jeune homme sérieux qui est bon à l’école, en plus d’avoir de belles ambitions sportives et scolaires. Nous avons besoin de jeunes comme lui», explique-t-il.

Où Gino Brousseau voit-il Nicolas Doucet dans l’organigramme de l’équipe dans deux ou trois ans?

«Je ne sais pas si Nicolas va devenir un joueur top-6 un jour, mais je sais par contre qu’il va nous aider et apporter beaucoup à notre programme. Notre rôle est de donner des outils aux athlètes pour qu’ils puissent continuer de s’améliorer. Ensuite, la façon dont les athlètes se développent, je crois que ça leur appartient», dit-il.

L’occasion était par ailleurs trop belle pour prendre des nouvelles de Xavier LeBlanc-Martin, lui aussi originaire de Fredericton. Ce dernier fait partie du Rouge et Or depuis trois ans après un passage plus que réussi avec les Titans de Limoilou.

«Xavier, c’est une force tranquille», indique Brousseau.

«Ce n’est pas le gars le plus expressif et ce n’est pas lui qui va faire des vagues. Il est plutôt quelqu’un qui est à ses affaires et qui prêche l’exemple en travaillant fort. C’est un excellent coéquipier», révèle Gino Brousseau.

Un entraîneur qui connaît bien l’Acadie

En Acadie, quand on parle de volleyball, les noms de Marc Albert et d’Éric LeBreton sont des incontournables. Et le hasard veut que la route de ces deux immortels ait croisé celle de l’actuel entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval, Gino Brousseau.

«Marc et moi, nous sommes allés aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992, raconte Gino Brousseau. Marc était un peu plus âgé que moi et il m’a beaucoup aidé à mon arrivée dans l’équipe nationale. Il était le seul autre francophone du club.»

«J’ai d’ailleurs connu trois autres Acadiens un peu plus tard dans l’équipe nationale. D’abord Richard Basque et Gilles Brideau, un gaucher, puis plus tard j’ai côtoyé Éric LeBreton», indique-t-il.

«J’en sais assez sur l’Acadie pour connaître un peu vos racines. Je sais à quoi a survécu le peuple acadien et ça explique à mon avis la force de caractère des athlètes de chez vous», ajoute Gino Brousseau, qui a évolué au volleyball professionnel pendant plusieurs saisons entre 1990 et 2003.