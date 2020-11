La Ligue senior Acadie-Chaleur annule sa saison

C’était beaucoup trop compliqué. Voilà ce qu’il faut retenir de la décision de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur d’annuler la saison 2020-2021.

Malgré les bonnes intentions des dirigeants du circuit qui ont tout fait pour sauver cette cinquième saison d’activités, la COVID-19 aura finalement eu le dernier mot.

La décision a été prise à la suite d’un échange de courriels entre les équipes et l’exécutif de la LHSAC au cours des derniers jours.

«Il y avait trop d’incertitudes entourant la COVID-19. C’était devenu beaucoup trop compliqué», affirme le président de la LHSAC Charles Albert.

Les mesures sanitaires et recommandations mises en place par la Santé publique, particulièrement la distanciation qui obligeait les équipes à accueillir qu’un certain nombre de spectateurs et la corvée de désinfecter les vestiaires après chaque utilisation, sont autant d’obstacles qui contrariaient déjà fortement les clubs.

C’était sans compter la deuxième vague de cette pandémie qui a récemment plongé les zones 1 (région de Moncton), 2 (région de Saint-Jean) et 3 (région de Fredericton) dans la phase orange. Ce qui veut dire que les hockeyeurs habitants ces régions n’ont pas la permission de pratiquer leur sport.

Selon le président Albert, toutes les équipes étaient affectées par ce dernier coup du sort.

«On s’entend que les joueurs de nos équipes qui habitent dans ces zones sont des joueurs d’impact. Elles ne paieraient quand même pas l’essence pour des gars de quatrième trio», confie-t-il avec justesse.

«De ne pouvoir accueillir beaucoup de spectateurs n’aurait également pas été rentable pour les équipes. Au Complexe S.-A.-Dionne de Tracadie, par exemple, les Alpines n’avaient droit qu’à 215 spectateurs. Et selon nos calculs, ça prend au moins 250 spectateurs pour qu’une équipe fasse ses frais. Là, il en aurait manqué 35 sous le seuil», révèle le président.

«Nous avons vraiment tout fait pour sauver la saison. Nous avons repoussé une première fois la saison pour décembre et ensuite pour janvier. Mais nous ne pouvions pas aller au-delà du 2 janvier pour disputer une saison de 12 matchs. Sauf qu’à mesure que nous avons repoussé la saison, la pandémie elle n’a pas cessé de se développer», explique Charles Albert.

«Il est possible que nous ne prenions pas la bonne décision en annulant la saison, mais nous ne voyons pas comment la situation pourrait s’améliorer dans les prochaines semaines quand nous nous basons sur les informations de la santé publique. Nous allons donc vivre avec notre décision», ajoute le président de la LHSAC.

Rappelons que les Mooseheads de Chaleur, incapables de trouver un endroit pour jouer leurs matchs locaux, ont récemment annoncé leur décision de prendre une sabbatique d’une saison…

En bref…

Les équipes de la LHSAC ont récemment proposé au conseil d’administration de la ligue de permettre l’entrée en scène de trois joueurs importés pour chaque club. Le président Charles Albert est en total désaccord. «Ils font mieux d’oublier ça parce qu’ils devront sinon se passer de mes services comme président. Si la ligue veut survivre, elle doit oublier les importés», dit-il…

Le président entend par ailleurs se pencher au cours des prochains mois sur une façon de ramener les spectateurs dans les arénas. «Il faut trouver les raisons qui font que les gens désirent les arénas. Une chose est sûre, les gens sont beaucoup plus frileux qu’ils ne l’étaient dans les années 1970. Dans le temps, les arénas étaient toujours remplis, même en semaine. Aujourd’hui, à part Dalhousie, les équipes ont de la misère à attirer plus de 250 personnes à leurs matchs. Les gens ne sortent pas et ils préfèrent rester au chaud devant leur ordinateur pour se promener sur les réseaux sociaux», soutient Charles Albert…

Parlant de réseaux sociaux, Charles Albert n’est pas sans savoir que plusieurs partisans souhaitent le retour des bagarres dans le hockey senior. «Ça ne parle que de ça sur Facebook. Les partisans aimeraient que la ligue puisse permettre au moins deux combats par match. Ce ne sont pas les équipes qui veulent ça, mais bien les partisans. Les équipes, elles, veulent du hockey propre. De toute façon, avec Hockey Canada qui est de plus en plus sévère avec les bagarres, nous ne retournerons jamais plus vers ça. Il y a des gens qui s’empêchent de venir voir les matchs parce qu’il n’y a plus de combat, pourtant le niveau de jeu est très bon. Le moment est peut-être venu de trouver une façon d’expliquer aux gens le produit que nous offrons», mentionne-t-il…

Le président Albert se dit optimiste pour la prochaine saison. «Je ne crois pas que l’annulation de la saison va faire mal à notre ligue. Les gens comprennent que c’est la COVID-19 qui est responsable. Nous sommes optimistes que ça va bien aller pour la saison prochaine», indique-t-il…