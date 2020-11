Les Panthères du Haut-Madawaska prennent une pause d’un an

Léonard Viel ne parlait décidément pas à travers son chapeau, il y a une dizaine de jours, quand il a révélé dans nos pages qu’il était hors de question que les Panthères du Haut-Madawaska disputent la saison 2020-2021 du Circuit régional de hockey avec 12 ou 13 joueurs.

Le directeur général des Panthères est passé de la parole aux actes, vendredi matin, en annonçant que les champions des saisons 2013-2014 et 2017-2018 prenaient une sabbatique d’une saison.

Léonard Viel explique sa décision par la perte de plusieurs joueurs en raison de la pandémie, mais aussi par le manque d’ouverture des dirigeants du circuit.

«Nous avons tout essayé, soutient Léonard Viel. Tu n’as pas idée de tout ce que nous avons fait pour tenter de jouer cette saison. Je me suis même mis à genoux devant la ligue. J’ai vraiment tout fait.»

«Malheureusement, poursuit-il, les autres équipes ne voulaient pas nous aider. Ils étaient dans leur phase du non. Nous payons parce que nous avons eu un club gagnant lors des quatre ou cinq dernières saisons.»

«Toutes nos demandes ont été rejetées, que ce soit l’ajout d’un troisième joueur importé ou encore la permission de discuter avec des joueurs retraités des autres secteurs afin de les convaincre de venir jouer avec nous. Pourtant, les autres équipes ont toutes eu droit à certains privilèges, dont l’agrandissement de leur territoire», révèle Léonard Viel.

«De notre côté, en perdant nos 11 joueurs du Québec en raison de la pandémie, nous n’avions plus que 3714 citoyens sur notre territoire pour trouver des joueurs. Ça ne fait pas beaucoup de monde», indique-t-il.

La distanciation forçant les équipes à permettre moins de spectateurs dans les amphithéâtres est un autre élément qui n’a pas aidé, convient Léonard Viel. Dans le cas des Panthères, ils avaient droit à moins de 250 spectateurs au Centre sportif Docithe-Nadeau.

«Comme nous n’avions pas le droit de vendre de la boisson non plus, ça n’aurait pas été très payant d’opérer une équipe. C’est vraiment devenu compliqué de faire du hockey senior en temps de COVID-19», dit-il.

Le directeur général des Panthères a toutefois tenu à rassurer les partisans de l’équipe en vue de la saison 2021-2022.

«Nous serons de retour la saison prochaine. Je ne crois pas que cette sabbatique d’un an va nous compliquer la vie. Nous avions une décision à prendre et nous l’avions expliqué aux joueurs avant d’aller de l’avant. Ils comprennent tous la situation et ils m’ont tous fait savoir qu’ils comptaient revenir la saison prochaine», indique Léonard Viel.

Mentionnons par ailleurs que les joueurs des Panthères seront soumis dans le cadre d’un repêchage spécial pour les cinq équipes restantes, dimanche.

Dean Ouellet, Billy Asselin, Alexandre Soucy et John Nadeau sont parmi les joueurs qui seront soumis au repêchage.

Un nouveau calendrier sera également proposé sous peu.

Les cinq formations restantes sont les Draveurs du Bas-Madawaska, les Castors de Saint-Quentin, le Dynamo de Kedgwick, le Thunder de Perth-Andover et les As de Saint-Basile. La saison du CRH doit prendre son envol lors du premier week-end de décembre.