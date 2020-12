Beaucoup de nouveaux venus dans le CRH

Bien que la 30e saison prendra son envol dès ce week-end, ça n’empêche pas les cinq formations du Circuit régional de hockey d’être présentement en plein sprint de magasinage. Une ruée vers le talent qui s’explique par la sabbatique des Panthères du Haut-Madawaska, la pause d’un an de la Ligue senior Acadie-Chaleur et la confirmation qu’il n’y aura pas de hockey universitaire cet hiver.

Les Castors de Saint-Quentin ont évidemment sauté sur l’occasion pour gonfler leurs effectifs.

Notons d’abord l’arrivée du défenseur Francis Thibeault des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Avec Thibeault, son cousin Pierre-Luc Lurette et le vétéran Mathieu Labrie, les Castors peuvent se vanter d’avoir un Big Three fort impressionnant.

Les Castors ont également fait le plein à l’attaque en attirant les frères Gendron, Olivier et Samuel, des Maraudeurs de Dalhousie. Olivier a été le meilleur pointeur des Maraudeurs la saison dernière, alors que Samuel a composé un excellent duo avec Ryan Court. Rappelons que les Castors ont également ajouté dans leurs rangs le marqueur Pascal Valcourt.

Les Castors ont toutefois eu la main moins heureuse lors du repêchage spécial des Panthères puisque les trois joueurs sélectionnés ont déjà fait savoir qu’ils ne se rapporteront pas à l’équipe. Le défenseur Vincent Lee a prétexté la distance à parcourir, alors que Guillaume Pelletier et Gabriel Levasseur habitent en sol québécois et n’ont donc pas accès au Nouveau-Brunswick.

À noter que le gardien Travis Fullerton, lui aussi acquis pendant la saison morte, ne pourra se joindre au club tant et aussi longtemps que le Grand Moncton sera en phase orange.

Le Thunder de Perth-Andover a lui aussi fait l’ajout de plusieurs éléments de premier plan, soit le gardien Griffen Outhouse, les défenseurs Matt Murphy et Alexandre Soucy, de même que les avants James Phelan et Samuel Émond.

Le Thunder doit toutefois attendre de quitter la phase orange avant d’entamer leur saison.

Du côté du Dynamo de Kedgwick, les anciens des Panthères Billy Asselin et John Nadeau ont tous deux accepté de porter les couleurs de l’équipe. Nadeau, le recordman de points en carrière dans le CRH, ne disputera qu’un nombre limité de matchs. Quant à Asselin, il devrait protéger la cage du Dynamo pendant l’absence d’Adrien Lemay, actuellement en confinement parce qu’il habite dans le Grand Moncton.

Tristan Young, Christopher Caissy, Ryan Tesink, Marcus Tesink et J.J. Allison sont d’autres nouveaux venus qui ont été greffés à l’équipe dans les dernières semaines.

Chez les As Saint-Basile, le directeur des opérations hockey et entraîneur-chef Marco Clavet semble avoir terminé ses emplettes.

Notons que les As ont repêché le meilleur pointeur de la ligue Dean Ouellet lors de l’encan spécial des Panthères. Alain Michaud, l’autre joueur sélectionné, ne se rapportera pas pour sa part.

Ouellet s’ajoute à un groupe de nouveaux venus qui comprend, entre autres, les défenseurs Alex Lavoie et Sébastien Bernier, ainsi que Maxime Dugas, Dominic Levasseur et Patrick Carrier. Dans le cas des deux derniers, il s’agit plutôt d’un retour au jeu après une année d’absence.

En ce qui concerne les Draveurs du Bas-Madawaska, les ex-membres des Panthères, Alex Émond et André Michaud, ont déjà accepté de jouer avec eux. Idem pour le joueur importé et défenseur Mackenzie Keirstead. Ajoutez à cela les locaux Mika Cyr et Denis Toner et vous avez déjà un club nettement amélioré.

L’entraîneur-chef Mark Cloutier devrait néanmoins être en mesure de faire quelques autres annonces dans les prochains jours.

En bref…

Trois matchs sont au programme en fin de semaine dans le CRH. Vendredi, les Castors de Saint-Quentin accueilleront le Dynamo de Kedgwick à compter de 21h. Le retour d’une rivalité naturelle qui devrait attirer beaucoup de spectateurs samedi, les Castors rendront visite aux Draveurs à 19h, alors que le Dynamo accueillera les As de Saint – Basile à 20h…