CRH: les Draveurs ajoutent du plomb à leur formation

À l’instar des autres équipes du Circuit régional de hockey, les Draveurs du Bas-Madawaska ont profité de la pandémie pour ajouter quelques éléments de haut calibre dans les dernières semaines. Les arrivées des attaquants Mika Cyr et Alex Émond, du défenseur Denis Toner et du gardien Charles Austin font de la troupe de Mark Cloutier l’une des formations qui s’annonce les plus intéressantes à suivre.

Cyr et Toner, deux amis de jeunesse qui ont multiplié les exploits ensemble dans le hockey mineur avant d’aller poursuivre chacun de leur côté (et avec succès) leur développement au niveau junior, sont certes les deux plus grosses prises des Draveurs en raison de leur statut de joueurs locaux.

Les deux hockeyeurs âgés de 21 ans devaient débuter leur carrière universitaire avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton, mais la saison de Sport universitaire Atlantique a récemment été officiellement annulée.

En Mika Cyr, les Draveurs s’assurent d’un bonhomme qui a enfilé 101 buts et contribué 96 mentions d’aide pour 197 points en 221 rencontres avec les Wildcats de Moncton, séries éliminatoires incluses. Il a d’ailleurs été le septième meilleur buteur de la LHJMQ la saison dernière avec 37 réussites.

Pour ce qui est de Toner, il compte près de 100 matchs d’expérience avec les Mooseheads de Halifax dans la LHJMQ, de même que 120 parties dans la Ligue de hockey des Maritimes avec les Slammers de Woodstock et les Rapides de Grand-Sault.

À noter que Cyr et Toner ont tous deux évolué comme joueurs de 20 ans dans la LHJMQ, ce qui n’est pas rien.

Cela dit, les ajouts d’Alex Émond et Charles Austin sont également plus que notables.

Émond, un gros ailier qui vient de disputer quatre excellentes campagnes avec les Panthères du Haut-Madawaska. En 82 rencontres du calendrier régulier, Émond totalise pas moins de 182 points (82-100). Il a également eu de beaux moments avec les Aigles Bleus (2012 à 2016), ainsi que dans la LHJMQ avec les Huskies de Rouyn-Noranda, l’Océanic de Rimouski et les Voltigeurs de Drummondville (2007 à 2012).

En ce qui concerne Austin, le gardien des Alpines de Tracadie n’a plus vraiment besoin de présentation, lui qui a accumulé les succès depuis ses débuts dans le hockey senior. Il connaît de plus déjà le CRH puisqu’il a disputé une saison avec le Dynamo de Kedgwick en 2015-2016.

«Mika est un marqueur naturel qui va selon moi s’adapter assez vite au calibre de jeu de notre ligue, affirme le directeur des opérations hockey et entraîneur-chef Mark Cloutier. Et Denis est également un excellent défenseur. Avec Denis et Morgan Keirstead à la pointe, Mika, Alex Émond et peu importe qui sera l’autre gars à l’attaque, nous devrions avoir un bon avantage numérique. Si la perte de Pierre-Olivier Lemieux fait mal (il habite au Québec), nous ne sommes pas du tout gênés de commencer la saison avec Austin. C’est un excellent gardien qui s’amène ici avec un bon bagage d’expérience.»

Cloutier devrait par ailleurs annoncer l’arrivée d’un deuxième joueur importé dans la prochaine semaine. Keirstead est pour l’instant le seul. À noter que le Néo-Écossais Jesse Colborne est le joueur spécial, mais ce dernier ratera le début de la saison en attendant que la frontière avec la Nouvelle-Écosse soit de nouveau ouverte.

Parmi les joueurs qui étaient déjà là lors de la dernière campagne, on retrouve le gardien Dominik Abud, les arrières Jonethan Cloutier, Joey Therrien et Alexandre Roy, de même que les attaquants Alexandre Violette, Éric Roy, Jeffrey Akerley et Paul Pelletier. Éric Moreau pourrait toutefois s’ajouter sous peu, lui qui est présentement en réflexion.

Du côté des nouveaux venus, il y a bien sûr le défenseur André Michaud, acquis en compagnie d’Alex Émond lors du repêchage spécial des joueurs des Panthères le week-end dernier. Toujours en défensive, notons le retour au jeu de Vincent Poitras et la présence de la recrue Nicolas Dupéré. À l’attaque, Marc-André Cyr, Brad Lajeunesse et Jeffrey Michaud sont de retour dans le CRH après une pause deux ans.

Les recrues Samuel West et Colby Nissen se joignent également à l’équipe.

«Je vois l’équipe dans le milieu du peloton, mais nous serons prêts à causer des surprises pendant les séries éliminatoires», prévient Mark Cloutier, qui comptera à nouveau sur Paul Boulet pour le seconder derrière le banc.

Les Draveurs débuteront leur saison samedi en accueillant les As de Saint-Basile au Palais des Sports de Saint-Léonard sur le coup de 20h.

En bref…

Jason Martin, Maxime Cayouette, Morgan McNeil, Joey Laforge, Steve Therrien, Justin McDonald, Jérémy Sirois et Alexandre Page sont les autres joueurs qui ne sont pas de retour avec les Draveurs. Dans le cas de Cayouette, la raison est fort simple puisqu’il est retourné avec les Castors de Saint-Quentin qui profitaient d’une pause d’un an. La perte de Jason Martin pourrait faire mal, lui dont le travail l’empêche de jouer cette saison…

Contrairement à ce qui était annoncé dans l’édition de jeudi matin, le défenseur Mathieu Labrie n’a toujours pas décidé de joindre les rangs de Castors. Le directeur général Shayne Thériault ne désespère cependant pas de parvenir à convaincre le vétéran à endosser l’uniforme des Castors…

Ce sont pas moins de trois joueurs professionnels et huit hockeyeurs universitaires qui ont décidé de faire le saut dans le CRH en raison de la COVID-19.

Les professionnels sont Ryan Tesink (Tulsa, ECHL) du Dynamo de Kedgwick, Travis Fullerton (Guildford, EIHL) des Castors et Matt Murphy (Fort Wayne, ECHL) du Thunder de Perth-Andover.

Au niveau universitaire, outre Denis Toner (U de M) et Mika Cyr (U de M) avec les Draveurs, on retrouve aussi Francis Thibeault (U de M), Pascal Valcourt (Nippising) et Pierre-Luc Lurette (Ontario Institute of Technology) chez les Castors, Marcus Tesink (Concordia) chez le Dynamo de Kedgwick, de même que Griffen Outhouse (UNB) et James Phelan (UNB) du côté du Thunder de Perth Andover (Concordia). D’autres noms pourraient venir s’ajouter à ce groupe dans les prochaines semaines…