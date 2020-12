Jasmine Allain se joindra aux Aigles Bleues

Une quatrième recrue vient de se greffer au programme de volleyball féminin des Aigles Bleues de l’Université de Moncton en vue de la saison 2021-2022. Il s’agit de Jasmine Allain de Richibucto.

Âgée de 17 ans, Jasmine Allain s’amène avec le Bleu et Or précédée d’une belle réputation. Membre de l’équipe provinciale depuis 2017, celle qui évolue à la position de libero apporte une éthique de travail irréprochable et des qualités athlétiques indéniables.

À l’évidence, la jeune femme, dont la passion pour son sport s’est révélée dès l’âge de 6 ans dans le mini-volleyball, voue un grand respect pour l’entraîneure-chef Monette Boudreau-Carroll.

C’est d’ailleurs la pilote du Bleu et Or qui s’est occupée du développement d’Allain lors des deux dernières saisons avec l’équipe civile Fuzion haute performance.

«C’est Monette qui m’a même convaincu de devenir libero. J’évoluais à la position de passeuse, mais comme je ne suis pas très grande (5 pieds 4 pouces) elle m’a proposé de changer de position. J’étais trop petite pour passer à un autre niveau pour faire des blocs par exemple. Nous en avons discuté et comme elle trouvait que je bougeais bien et que j’étais vite, je suis devenue libero. C’est une position qui va bien avec ma personnalité», affirme-t-elle.

Ce n’est que tout récemment que Monette Boudreau-Carroll a proposé à Jasmine Allain de joindre l’équipe des Aigles Bleues.

«Avant l’appel de Monette, je pensais même appeler des équipes anglophones comme UNB. Mais quand Monette n’a pas mis de temps à me convaincre. Je vais même pouvoir m’entraîner avec les filles dès mai en vue du camp d’entraînement en septembre. Ça va me permettre d’améliorer encore plus mon jeu. Mon but est de mêler les cartes au camp d’entraînement», confie-t-elle.

«Jasmine démontre les capacités athlétiques nécessaires pour trouver un certain succès avec l’équipe, a pour sa part révélé Monette Boudreau-Carroll dans un communiqué remis aux différents médias. Mais c’est son dévouement, sa détermination et sa méthode de travail envers ses études et son sport qui va lui permettre d’exceller.»

Jasmine Allain, qui prévoit étudier en kinésiologie, est la quatrième recrue è s’entendre avec les Aigles Bleues en vue de la prochaine saison. Les trois autres sont les attaquantes Zoryanna Kahanyshyn-Fontaine (Edmonton, Alberta) et Julie-Pierre Gauvin (Tracadie) et la libero Jaël Richard (Memramcook).