Myers récolte les fruits de ses efforts

En juin 2015, alors qu’il venait d’être ignoré par toutes les équipes de la Ligue nationale lors du repêchage amateur, Philippe Myers aurait pu très bien se décourager et blâmer le monde entier pour son infortune. Il a plutôt décidé de se retrousser les manches et de travailler encore plus fort. Cinq ans plus tard, le voilà bien établi dans la meilleure ligue au monde et faisant partie d’une équipe aspirante à la coupe Stanley au sein du top-4 de la brigade défensive.

Le grand numéro 5 des Flyers de Philadelphie, qui était probablement la plus grande aubaine du circuit la saison dernière avec un salaire de 700 000$, a vu son travail récompensé avec la signature d’un nouveau contrat, mardi.

Le Dieppois touchera au cours des trois prochaines campagnes un total de 7,65 millions $. L’entente lui rapportera 1,3 million $ pour la saison 2020-2021, incluant un bonus de 300 000$, puis 2,2 millions $ en plus d’un bonus 350 000$ en 2021-2022. Enfin, pour la troisième et dernière année du contrat, l’arrière de 23 ans recevra un salaire de 3,8 millions $. Son contrat comptera pour 2,55 millions $ sur la masse salariale.

«Nous sommes contents d’avoir Phil sous contrat pour les trois prochaines années, a révélé le directeur général Chuck Fletcher à nhl.com. C’est un grand et gros défenseur mobile droitier qui s’est amélioré au point de faire partie de notre top-4 défensif la saison dernière. Nous croyons qu’il va continuer de progresser.»

Myers, qui est représenté par Doug Shepherd de l’agence Achieve Sports Management, mentionne que les négociations ont été menées rondement. Il est bien déterminé à reprendre là où il avait laissé pendant les dernières séries éliminatoires, où il a composé un duo fort efficace avec Travis Sanheim.

«Je n’ai pas l’intention de me mettre plus de pression sur les épaules à cause de mon nouveau contrat, dit-il. De toute façon, ça ne sert à rien de se mettre ce genre de pression. Tout ce que je dois faire c’est de continuer de travailler fort.»

Myers est d’autant plus enthousiaste qu’il se trouve dans une excellente jeune formation qui peut légitimement aspirer bientôt à une coupe Stanley.

Le gardien Carter Hart, les défenseurs Ivan Provorov, Robert Hagg, Sanhei et Myers, ainsi que les attaquants Travis Konecny, Oskar Lindblom, Nicolas Aubé-Kubel, Joel Farabee et Nolan Patrick, de retour après une absence d’un an, sont déjà tous établis dans la LNH même s’ils sont âgés de 25 ans ou moins.

Ajoutez à ça Sean Couturier, Kevin Hayes, Scott Laughton et le nouveau venu Erik Gustafsson, un défenseur acquis sur le marché des joueurs autonomes pour remplacer le retraité Matt Niskanen sur la première paire, qui ont tous moins de 30 ans. De toute façon, les trentenaires à l’attaque, Claude Giroux, Jakub Voracek et James van Riemsdyk, ont encore du très bon hockey à offrir.

C’est sans oublier que d’autres jeunes espoirs tels que Morgan Frost, Wade Allison, Tanner Laczynski, Connor Bunnaman et Gernan Rubtsov, un ancien du Titan d’Acadie-Bathurst, cognent sérieusement à la porte.

«C’est vrai que nous avons une bonne équipe et c’est plaisant de grandir comme joueur avec ces gars-là. Nous croyons dans notre équipe et nous croyons aussi que nous avons vraiment une bonne chance de gagner la coupe dans les prochaines saisons», affirme Myers.

En attendant que la LNH confirme qu’il y aura ou non une saison 2020-2021, Myers dit avoir ajouté cinq livres de muscles à sa charpente dans les derniers mois. Il fait désormais osciller le pèse-personne à 215 livres du haut de ses 6 pieds 5 pouces.

«Ça va m’aider, croit-il. Je me sens très bien. Je patine régulièrement ces temps-ci et je suis en bonne forme. Je n’aurai pas besoin de beaucoup d’entraînement pour être prêt à commencer la saison», assure-t-il.

La saison dernière, Philippe Myers a récolté quatre buts et 12 passes pour 16 points en 50 matchs. Il a ajouté trois buts et une mention d’aide en 16 parties éliminatoires.