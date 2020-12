Deux ex-Titan révolutionnent l’évaluation des gardiens

Demandez à n’importe lequel recruteur de la Ligue nationale de hockey qui sont les joueurs les plus difficiles à évaluer dans les rangs amateurs et la très grande majorité vous répondra que ce sont les gardiens. Si on fait abstraction de Carey Price, Carter Hart et Marc-André Fleury, qui sont parvenus à devenir des portiers numéro un à 20 et 21 ans, ils n’y parviennent généralement qu’à 25 ou 26 ans. Souvent même plus tard.

Déjà que leur équipement détonne sur celui de leurs coéquipiers, les gardiens, de par leur rôle particulier, sont des bibittes dont l’évaluation va bien au-delà de ce que l’on peut voir lors des matchs.

Pour tout dire, l’aspect mental est probablement l’élément le plus important à cette position puisqu’une fois chez les professionnels, les gardiens devraient tous avoir déjà une bonne technique.

Comment réagit-il à la suite d’un mauvais but? Quelle est son attitude après une défaite ou une victoire? Quel est son tempérament pendant les entraînements? Comment se comporte-t-il avant un match important?

Voilà parmi les questions qui priment quand vient le temps d’évaluer un jeune gardien.

Étrangement, pour dénicher la perle rare, les équipes de la LNH se fient depuis des décennies à des recruteurs qui, pour un très grand nombre, n’ont jamais gardé les buts de leur vie.

C’est heureusement en train de changer.

Cette semaine, les Panthers de la Floride ont causé une petite commotion en annonçant la création d’un département du développement des gardiens. Leur rôle consistera non seulement à développer les gardiens de l’organisation dans tous les niveaux (LNH, LAH, ECHL, LHJMQ, OHL, WHL, etc), mais également à s’impliquer dans le recrutement.

Grosso modo, l’idée est de développer encore mieux les gardiens afin qu’ils soient meilleurs une fois à maturité. C’est ni plus ni moins une petite révolution que les Panthers sont en train de créer.

Quatre personnes font partie de ce département d’excellence, dont le conseiller spécial du directeur général Bill Zito, Roberto Luongo. L’ancien gardien du Titan d’Acadie-Bathurst sera secondé par Robb Tallas, qui s’occupe des gardiens des Panthers, son frère Léo Luongo, lui aussi un ancien du Titan et qui cumule les mêmes fonctions que Tallas au sein du club-école dans la Ligue américaine (Checkers de Charlotte), et François Allaire, tout récemment embauché comme consultant.

«Ce comité a été créé afin de mettre l’emphase sur la position la plus importante dans le hockey, a révélé Léo Luongo dans un entretien téléphonique, jeudi matin. Nous allons nous impliquer dans tout ce qui concerne les gardiens de l’organisation, y compris les signatures (agents libres) et le recrutement. Tous les gens peuvent voir les choses à leur façon, mais le but ici est de faire en sorte que tout le monde soit sur la même page.»

«Nous avons d’ailleurs déjà commencé notre travail, affirme Léo, qui s’est occupé des gardiens du Titan de 2007 à 2013. Évidemment, il va y avoir d’autres gens pour nous aider. Et les recruteurs de l’équipe vont continuer de surveiller aussi les gardiens. C’est d’ailleurs important d’avoir leur feeling. Comme ils voient plus de matchs que nous, ils pourraient nous guider par exemple vers un gardien que nous n’avions pas sur nos listes.»

Selon Léo Luongo, d’autres équipes s’apprêtent déjà à emboîter le pas de façon similaire. Les Islanders de New York, les Maple Leafs de Toronto, les Coyotes de Phoenix et les Devils du New Jersey sont du nombre.

Évidemment, ça va demander un certain temps avant de voir des résultats. Il faut d’abord peaufiner la machine.

Dans une entrevue accordée au Journal de Montréal, François Allaire a fait savoir que ça pourrait prendre jusqu’à quatre ans avant de voir un effet. Léo Luongo partage en tout point l’avis d’Allaire.

«Nous y allons une étape à la fois. Nous voulons surtout nous assurer de tout faire correctement», confie-t-il.

– Et Roberto,comment est-il comme gestionnaire? que l’auteur de ces lignes n’a pu s’empêcher de demander au frère cadet.

«C’est intéressant de le regarder aller. Nous nous parlons pratiquement chaque jour. Il veut que ce département fonctionne et il met beaucoup d’heures. En fait, il compétitionne comme s’il était toujours gardien», mentionne-t-il.

En terminant, Léo Luongo a bien voulu nous parler du jeune espoir Spencer Knight, un gardien que les Panthers ont repêché en première ronde (13e au total) en 2019.

Après une première saison exceptionnelle avec Boston College dans la NCAA (1,91, ,931, 23v), Knight a repris là où il avait laissé avec une moyenne de buts alloués de 1,50 et un taux d’arrêt de ,955 après quatre matchs, tous remportés. Le portier de 19 ans devrait logiquement être le gardien partant des États-Unis au Championnat mondial junior.

Petite anecdote au sujet de Knight, il a aussi été repêché par les Saguenéens de Chicoutimi en 12e ronde (215e au total) lors de l’encan de 2017.

«Nous sommes excités par sa progression. En même temps, il ne faut pas aller trop vite. Il faut faire attention avec un jeune. Mais il a énormément de talent et c’est aussi une très bonne personne», indique Léo Luongo.