Dylan Champagne sur une lancée… virtuelle

Trente-et-un mois après que les Jeffrey Viel, Noah Dobson, Samuel Asselin et compagnie ont surpris la planète hockey en remportant le tournoi de la coupe Memorial, le Titan d’Acadie-Bathurst semble en bonne position pour répéter l’exploit et cette fois-ci de façon virtuelle grâce à Dylan Champagne.

Ce qu’il faut d’abord savoir avant d’aller plus loin, c’est que la Ligue canadienne de hockey, en partenariat avec Kia Canada, présente depuis le 28 novembre un tournoi électronique regroupant 64 équipes, dont chacune des 60 formations de la LCH. Les matchs sont disputés en direct sur Twitch par l’entremise du jeu NHL 2021 sur la console PlayStation 4.

Champagne a mérité sa place en disputant dans un premier temps un mini-tournoi contre trois autres de ses coéquipiers du Titan, Chad Arsenault, Bennett MacArthur et Ben Allison. Le hockeyeur de Saint-Honoré a battu en finale le petit gardien de Wellington.

Champagne a ensuite entamé la eCoupe Memorial Kia de brillante façon en battant aisément les Silvertips d’Everett par la marque de 6 à 2. Riley Kidney a marqué trois buts dans la victoire.

Puis, Champagne s’est moqué en deuxième ronde des Rangers de Kitchener au compte de 7 à 1. Son alter ego Dylan Champagne et Cole Huckins ont réussi un doublé dans le triomphe.

Le Titan affrontera donc en troisième ronde (huitièmes de finale), samedi soir, les Petes de Peterborough (Shawn Spearing), qui ont éliminé les Wildcats de Moncton (Jacob Stewart) 7 à 3 au deuxième tour.

Joint au téléphone, le sympathique numéro 28 du Titan dit prendre beaucoup de plaisir dans ce tournoi.

«Ça va très bien, lance-t-il. Oui j’avais confiance en moi, mais je ne savais pas que ça irait aussi bien. Ça risque cependant d’être pas mal moins facile contre Peterborough samedi.»

La possession de rondelle

Quand on lui demande d’expliquer ses succès, Champagne raconte que tout repose sur la stratégie qu’il utilise.

«Comme le vrai hockey, c’est un jeu stratégique qui consiste à exploiter les erreurs de l’adversaire. Personnellement, je mise beaucoup sur la possession de rondelle. J’évite de lancer la rondelle pour rien et j’attends mes chances», explique-t-il.

Avec humour, il a également tenu à préciser que Dylan Champagne sera en uniforme pour ce troisième duel.

«Comme je ne savais pas comment faire les changements dans les trios avant le premier match, j’ai été obligé de me garder dans les estrades», révèle-t-il en riant.

«Je me suis repris au deuxième match en remplaçant Dylan Andrews. Ç’a été une bonne décision parce que j’ai marqué deux buts. J’ai donc gagné ma place pour la troisième partie», ajoute-t-il en éclatant à nouveau de rire.

Étrangement, six anciens porte-couleurs des Chevaliers de Lévis ont participé au tournoi avec leur formation junior respective. C’est le directeur du recrutement du Titan André Lévesque qui en a fait la remarque à l’auteur de ces lignes. Il se demandait même s’il n’y avait pas quelque chose qui était ajoutée dans l’eau à Lévis.

Mis au courant des doutes de Lévesque, Champagne a d’abord répondu en riant qu’il n’avait rien à dire à ce sujet, pour finalement ajouter: «C’est un jeu populaire au sein des équipes de hockey, surtout quand les gars sont ensemble. Pas mal tous les gars ont une bonne base du jeu».

Outre Champagne, on retrouvait aussi Simon Lavigne (Armada), Pier-Olivier Roy (Olympiques), Xavier Bourgault (Cataractes), Jérémy Michel (Foreurs) et Félix Paré (Tigres). Si les quatre premiers ont été éliminés dès la première ronde, Paré s’est incliné au deuxième tour.

Le Titan derrière lui

Champagne est évidemment encouragé par tous ses coéquipiers du Titan, y compris Julien Bourget qui est le seul dans l’équipe qui peut se vanter de l’avoir déjà battu à ce jeu.

«Julien m’a battu pendant notre quarantaine avant le camp d’entraînement. Il s’en vante pas mal depuis. C’est quelque chose dont il est très fier», mentionne Champagne en riant.

L’entraîneur Mario Durocher a par ailleurs tenu à conseiller son jeune attaquant avant le match de samedi soir.

«Je ne sais pas du tout comment ce jeu fonctionne, mais tout ce que j’ai à lui dire c’est de faire confiance à ses coéquipiers et de s’arranger de compter un but de plus que l’adversaire», a indiqué Durocher avec humour.

«Je crois que la chose la plus importante pour Champy, c’est d’avoir du plaisir. C’est plaisant pour tout le monde de le regarder jouer et c’est encore plus plaisant quand il gagne», a souligné pour sa part le capitaine Mathieu Desgagnés.

Alexis Dubé, de son côté, a décidé de jouer au groupie en s’exclamant: «Continue de gagner Champy!».

Le match entre le Titan et les Petes sera présenté en direct sur Twitch à compter de 20h15.

Seulement quatre équipes de la LHJMQ sont toujours en lice avant le troisième tour, soit le Titan, les Huskies de Rouyn-Noranda (Carter Murchison), le Drakkar de Baie-Comeau (Gabriel Belley-Pelletier) et les Sea Dogs de Saint-Jean (Riley Bezeau).

Vous pouvez en apprendre davantage sur la eCoupe Memorial Kia en visitant le site web de la LCH (liguecanadiennedehockey.ca) en cliquant sur l’onglet «Événements».