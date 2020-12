Football: les frères Tremblay choisissent les Élans du Cégep Garneau

Les frères Caleb et Samuel Tremblay joueront au football à Québec à compter du mois août au sein du programme des Élans du Cégep Garneau. Les deux joueurs étoiles des Castors de l’école Sainte-Anne de Fredericton étaient courtisés par plusieurs institutions scolaires du Québec et universités canadiennes.

Les jumeaux identiques ont choisi le chemin des cégeps pour une bonne raison: ils estiment tous les deux ne pas avoir la maturité physique pour évoluer dans les rangs universitaires.

Bien qu’ils soient tous les deux assez grands du haut de leurs 6 pieds 2 pouces, Samuel, le quart-arrière, ne fait osciller le pèse-personne qu’à 170 livres, alors que Caleb, un receveur de passe, est encore plus mince à 160 livres.

«Ça va nous donner deux années de plus pour nous préparer, affirme Caleb. Nous sentions que nous n’étions pas prêts physiquement pour jouer avec des joueurs plus âgés. Nous avons seulement 18 ans. Ces deux saisons à Garneau vont nous aider.»

Samuel est pour sa part d’avis que ce passage à Garneau va non seulement leur permettre de gagner quelques livres de muscles, mais dans son cas ça va aussi lui donner aussi l’occasion d’améliorer sa vitesse et sa mobilité.

«Notre but est de faire carrière dans le football et nous avons l’occasion d’aller chercher encore plus d’expérience au Cégep Garneau», confie Samuel.

C’est par l’entremise de l’ancien entraîneur-chef des Élans, Claude Juneau, que les frères Tremblay ont eu droit à l’attention de cette organisation de division 1, le plus haut niveau de jeu dans ce groupe d’âge au Québec.

«Quand Claude Juneau a décidé de quitter les Élans, il a quand même parlé de nous à Dominic Picard, celui qui l’a remplacé. Il a aussi pu voir ce que nous étions capables de faire grâce à une vidéo réalisée sur nous alors que nous étions en 11e année. C’est l’année où nous nous sommes rendus à la finale provinciale des écoles secondaires avec les Castors», raconte Samuel.

«Les Élans ont un bon programme, soutient Caleb. Ils ont même terminé dans le top-4 l’année dernière. Ce qui va aider c’est que nous avons déjà de la famille dans ce coin-là. Nos grands-parents du côté de mon père habitent là.»

Les Élans, qui ont remporté le Bol d’or en 2008 et en 2011, n’ont fait aucune promesse aux frères Tremblay quant à leur utilisation pour leur première saison. Ça n’empêche quand même pas Samuel et Caleb d’avoir le sentiment qu’ils vont pouvoir occuper un rôle important assez rapidement.

«Le fait que nous venions du Nouveau-Brunswick et que notre objectif est de faire carrière dans le football nous rend uniques. Nous allons mettre des efforts plus élevés que tous les autres», promet Samuel.

«Peu importe la façon, je trouverai bien une façon d’être utile à l’équipe. Quand je ne serai pas sur le terrain, je suis prêt à aider l’autre quart-arrière. Je pourrais par exemple lui dire ce que j’ai vu dans les dernières séquences de jeu. Une autre paire d’yeux ça peut aider», note Samuel.

«Ils n’ont rien promis, mais je crois que nous sommes capables de les convaincre de nous faire jouer régulièrement assez rapidement, poursuit Caleb. Je peux même aider l’équipe à faire des retours de botté au besoin.»

Ce dernier a par ailleurs tenu à remercier l’entraîneur-chef des Castors Steve Durelle.

«Steve nous a beaucoup aidés à nous développer, révèle Caleb. En fait, il est là depuis que nous sommes tous jeunes.»

«Et même si le programme des Castors ne faisait que débuter et que nous avions aussi l’option d’aller jouer dans une école anglophone, c’est à l’école Sainte-Anne que nous voulions aller. Nous tenions à étudier en français. Et puis, nous savions que nous aurions tout de suite un rôle important dans l’équipe, alors qu’ailleurs nous aurions probablement commencé au bout du banc», complète Caleb Tremblay.

Les frères Tremblay portent maintenant à quatre le nombre d’anciens joueurs des Castors à joindre les rangs de cégeps au Québec. L’arrière défensif Caden Coghlan est membre des Filions du Cégep de Thetford Mines en deuxième division, alors qu’Ayden Rotteau porte les couleurs des Gaulois du Cégep de La Pocatière en troisième division.