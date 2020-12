Lukas Cormier fier du travail accompli

Cinq jours après avoir été retranché du camp d’Équipe Canada junior, Lukas Cormier profite d’une pause bien méritée chez ses parents à Sainte-Marie-de-Kent afin de recharger les batteries.

Le défenseur gaucher âgé de 18 ans, qui se rapportera aux Islanders de Charlottetown au début de la nouvelle année, anticipe une deuxième moitié de saison fort intéressante.

Les Islanders misent beaucoup sur l’espoir des Golden Knights de Vegas pour mener l’équipe, ce printemps, à une première conquête de la coupe du Président.

Les Islanders, qui dominent le classement général de la LHJMQ avec une récolte de 24 points (12-2-0) en seulement 14 parties, à égalité avec les Foreurs de Val-d’Or (10-1-4) qui ont toutefois disputé un match de plus, figurent parmi les clubs aspirants.

Attendez-vous, par exemple, à ce que le directeur général et entraîneur-chef Jim Hulton aille chercher des renforts à l’attaque pour seconder les principaux canons du club, Cédric Desruisseaux, Thomas Casey et Brett Budgell.

«Les Islanders ne sont pas allés chercher Colten Ellis pour rien cet été», signale Cormier, qui s’attend lui aussi à quelques changements pendant la période des transactions.

«Tous les bons clubs de la ligue vont vouloir s’améliorer. Je laisse cependant ça à la direction de l’équipe», mentionne celui qui domine tous les arrières de LHJMQ avec un total de 21 points (7-14) en 13 parties.

Très bon camp

À l’évidence, Cormier a connu un excellent camp à Red Deer. C’était justement l’un de ses objectifs de recevoir une invitation au camp d’Équipe Canada junior.

«C’est le rêve de tous les joueurs de hockey de se faire inviter et j’étais très excité quand je suis arrivé au camp. Mais après une journée ou deux, j’étais redevenu normal. Je ne pensais qu’au hockey et à travailler pour faire ma place», dit-il.

«Au départ, j’avoue que je pensais plus avoir été invité pour prendre de l’expérience en fonction de l’année prochaine, poursuit-il. Mais plus ça allait, plus je croyais en mes chances de faire le club.»

«Malheureusement, ça n’a pas été le résultat que j’espérais. Je leur souhaite quand même bonne chance et je vais regarder les matchs. Je connaissais déjà plusieurs gars depuis la coupe Hlinka-Gretzky et je me suis fait plusieurs nouveaux amis», affirme-t-il.

Notons que le gardien Dylan Garand, les défenseurs Jamie Drysdale et Kaiden Guhle, ainsi que les attaquants Quinton Byfield et Cole Perfetti, qui ont également pris part à la dernière coupe Hlinka-Gretzky en compagnie de Cormier, sont parvenus à se tailler une place au sein d’Équipe Canada junior.

Cormier revenir de son camp avec l’assurance qu’il figure bel et bien parmi l’élite du pays à sa position.

«Quand j’ai été retranché, ils n’avaient que du positif à me dire. Ils étaient fiers de mon camp et ils croient que j’ai une bonne chance d’être dans l’équipe l’année prochaine. Ils m’ont également dit que la décision de me retrancher avait été difficile à prendre», raconte l’arrière de 5 pieds 10 pouces et 176 livres.

«Tout ça me dit que mon développement va bien et j’en suis fier», mentionne-t-il.

Malgré la pandémie, Lukas Cormier confie qu’il a réussi à améliorer plusieurs facettes de son jeu dans les derniers mois. Il dit avoir beaucoup travaillé sur sa force physique et sur ses habiletés individuelles avec Rick Léger et Derek Cormier.

En terminant, la vedette des Islanders a tenu à féliciter sa sœur Dominique qui évoluera avec les Tigers de l’Université Princeton dans la NCAA à compter de la saison 2021-2022.

«Nous sommes très fiers d’elle à la maison. C’est impressionnant de voir qu’elle est rendue si loin dans ce sport», indique-t-il.

– Et qui des deux sera le premier à prendre part aux Jeux olympiques?

«J’en ai aucune idée», a-t-il répondu en riant.