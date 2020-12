Christien Savoie entend rebondir chez les poids moyens

Cinq semaines après avoir perdu par étranglement triangulaire devant l’Américain Bassil Hafez, Christien Savoie confesse avoir eu beaucoup de difficulté à digérer cette première défaite en carrière dans les arts martiaux mixtes. Pour tout dire, même s’il soutient être passé à autre chose, il en garde encore un petit goût amer.

L’Acadien âgé de 28 ans, qui était jusque-là invaincu après trois duels chez les amateurs et huit combats professionnels, s’est incliné face au Philadelphien à la cinquième minute du premier engagement. L’enjeu du match était le titre des mi-moyens de la Cage Fight Fury Championships (CFFC).

Mais plus importante encore, une victoire lui aurait de plus permis de cogner à la porte de la Ultimate Fighting Championship (UFC), le plus prestigieux organisme sur la scène mondiale de ce sport de combat.

«Ç’a été très difficile à avaler, concède l’athlète de Saint-Jean. J’ai vécu beaucoup d’émotions dans les premiers jours qui ont suivi le combat. Je ne savais pas comment négocier avec ça.»

«Je crois encore que j’aurais dû gagner ce combat, dit-il. Je sais que je peux le battre. Mon plan de match, le 11 novembre, c’était de le fatiguer pendant la première ronde, puis de l’attaquer à partir de la deuxième. Malheureusement, j’ai commis une grosse erreur au début du combat en le laissant m’envoyer au plancher avec son ju-jitsu. Je m’attendais pourtant à ce qu’il fasse ça.»

«C’est clair que je réagirais différemment à son attaque si nous pouvions recommencer le combat. Cela dit, je n’ai aucune excuse. Ce soir-là, il (Hafez) m’a bel et bien battu et je suis content pour lui. C’est la vie. Mais ça n’empêche pas que je suis meilleur que lui», poursuit Savoie, qui aimerait bien retrouver un jour l’Américain pour un combat revanche si jamais les étoiles peuvent s’aligner.

Mais pour cela, il faudra que Hafez décide de combattre chez les poids moyens parce que c’est désormais dans cette catégorie de poids qu’on retrouvera Savoie.

«Ça va être plus facile pour moi de faire le poids dans cette catégorie. Je gaspillais trop d’énergie là-dessus en voulant combattre chez les mi-moyens. J’étais à 169 livres pour la pesée et une semaine plus tard j’étais à 200 livres. Je me sentirai beaucoup mieux en combattant chez les poids moyens (170 à 184,9 livres). Je vais avoir plus d’énergie pour les combats. Je n’aurai plus à vivre le stress de perdre du poids. Les gens ne peuvent pas savoir à quel point ça gruge ton énergie de perdre autant de poids avant un combat», mentionne-t-il.

«C’est sûr que les gars sont plus gros et plus puissants chez les poids moyens, mais je le serai moi aussi. Et puis je vais apporter ma vitesse. Je vais être plus rapide que les autres. Comme je serai plus en mesure de m’exprimer, ça va faire de moi un meilleur combattant. Et pour la grandeur, même s’il y a des gars de 6 pieds 2 pouces et même plus grands, il y en a aussi qui sont de ma taille», révèle le combattant de 5 pieds 11 pouces et demi.

«Et sais-tu quoi? En faisant le saut chez les moins de 185 livres, ça me permet de recommencer à zéro. Je n’ai jamais perdu dans cette catégorie. Mon plan est de remporter deux ou trois combats afin de retrouver le même statut que j’avais avant ma défaite. Mon rêve est de me battre dans la UFC et je vais y arriver avant d’avoir 31 ans», ajoute Savoie, qui compte se servir de son revers contre Hasef comme source de motivation.

Christien Savoie espère livrer un premier combat dans sa catégorie de poids ce printemps, ou au plus tard au début de l’été. D’ici là, il occupera une bonne partie de son temps à ajouter du muscle à sa charpente.