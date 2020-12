Le début de la saison dans les prochains jours au Mont Farlagne

Les amateurs de plein air et de sports de glisse ont de quoi se réjouir avec la reprise imminente des activités au Mont Farlagne, à Edmundston.

Si Dame nature le veut bien, l’endroit devrait accueillir ses premiers visiteurs de la saison hivernale dès lundi prochain, le 21 décembre, tout juste à temps pour le congé scolaire et la pause du temps des Fêtes.

Si les conditions d’enneigement s’avèrent favorables, le Centre plein air Mont Farlagne pourrait peut-être même lancer sa saison dès la fin de semaine.

La Coopérative de récréotourisme du Madawaska, qui assure désormais la gestion de l’infrastructure, a livré jeudi un aperçu des activités qui seront offertes durant la saison froide.

La population pourra se prévaloir des activités de glisse comme le ski, la planche à neige et la descente en tubes en plus d’un accès aux sentiers pour la raquette et le fat bike.

«Notre objectif est d’offrir à la communauté et aux touristes une grande variété d’activités de plein air et de bonifier les infrastructures et les sentiers qui sont disponibles», a affirmé Paul Cyr, le président de la Coopérative de récréotourisme du Madawaska.

Question d’agrémenter le passage des visiteurs au Centre plein Mont Farlagne, ses promoteurs ont prévu d’ériger un grand chapiteau quatre saisons qui servira d’abri supplémentaire et d’espace pour divers évènements. L’endroit pourra, entre autres, permettre l’organisation de journées familiales et d’événements sportifs et communautaires.

Le projet a été rendu possible grâce au grand prix de 50 000$ provenant du concours Voilà! d’UNI coopération financière.

«Tout ça vise à transformer notre belle grande région en une destination plein air familiale qui se démarque en Atlantique», a souligné Paul Cyr.

Ce dernier a de plus indiqué sentir un engouement palpable de la part du public en raison des ventes d’abonnements de saison qui sont à la hausse.

Il va de soi qu’un plan opérationnel a été élaboré par les promoteurs du Mont Farlagne afin de faire face aux défis que représente la pandémie de COVID-19.

«On tient compte de toutes les exigences en matière de santé publique et de sécurité publique. Il y a des mesures d’atténuation renforcées qui sont en place afin de respecter à la lettre les consignes de la Santé publique et de Travail sécuritaire NB», a affirmé à ce sujet Danielle Gagné, la vice-présidente de la Coopérative de récréotourisme du Madawaska.