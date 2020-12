Soccer: Manon Vautour se greffera aux Aigles

L’équipe de soccer des Aigles Bleues de l’Université de Moncton fonde de grands espoirs sur la jeune Manon Vautour. L’attaquante de Saint-Louis-de-Kent se greffera au programme dès septembre prochain.

«C’est un rêve qui se réalise, affirme la jeune femme âgée de 17 ans. Mon objectif est de convaincre l’entraîneur-chef (Mehyar Zekaroui) de m’utiliser régulièrement dès ma première saison. Ma vitesse est ma grande qualité et j’ai toujours été parmi les meilleures buteuses dans les équipes pour lesquelles j’ai joué.»

Manon dit d’ailleurs n’avoir aucun doute quant à ses capacités à rivaliser avec des adultes.

«Je me suis toujours bien débrouillé les fois où j’ai pu jouer avec des filles d’âge senior, dit-elle. Je crois que mes chances sont bonnes pour jouer régulièrement avec les Aigles Bleues dès mes débuts. Même que ça fait deux ans que Mehyar me dit que je suis de niveau universitaire.»

Le moins que l’on puisse dire au sujet de la nouvelle attaquante du Bleu et Or, c’est qu’elle est une athlète accomplie.

Manon, dont le frère Daniel a évolué comme gardien avec le Titan d’Acadie-Bathurst et les Islanders de Charlottetown dans la LHJMQ, fait également partie de l’Attack de l’Atlantique à la ringuette.

«Je ne suis pas encore assurée de ma place avec l’Attack mais je m’entraîne avec l’équipe en vue de la prochaine saison. J’espère d’en faire partie», raconte l’athlète de 5 pieds 2 pouces.

Elle a représenté le Nouveau-Brunswick sur la scène nationale en 2018 et en 2019 avec l’équipe provinciale des moins de 16 ans. Aujourd’hui, outre le fait qu’elle s’entraîne avec l’Attack, elle fait aussi partie de l’équipe provinciale des moins de 19 ans.

«J’aime autant le soccer que la ringuette», mentionne celle qui évolue également comme attaquante dans ce sport hivernal.

Manon Vautour a aussi excellé au volleyball qu’elle a pratiqué jusqu’en 10e année. Elle a d’ailleurs aidé les Spikers de Saint-Louis-de-Kent à remporter trois titres provinciaux.

Elle a de plus connu de grands moments aux Jeux de l’Acadie. Trois fois elle a représenté Kent au soccer et elle a aidé son équipe à remporter le bronze en 2017 à la Finale de Fredericton.

La même année, elle a aussi établi un record d’athlétisme qui tient toujours au 4 x 100m 14-15 ans, en compagnie de Roxanne Albert, Vicky Albert et Érika Blackmore. Les quatre filles ont franchi la distance en 53,04 secondes. En plus d’être rapide, Manon est également dotée d’une bonne paire de bras puisqu’elle a également pris la quatrième place au javelot, toujours à la Finale de Fredericton.

«Nous sommes contents d’accueillir Manon au sein de la famille des Aigles Bleues à partir de la saison prochaine», a par ailleurs fait savoir Mehyar Zekaroui via un communiqué.

«Manon occupe la position d’attaquante centrale et démontre une qualité de vitesse exceptionnelle. Elle arrive à trouver les espaces derrière les arrières adverses pour créer de vraies chances de marquer. C’est une qualité qui répond bien au besoin de notre style de jeu.»

«C’est une fille que nous connaissons depuis qu’elle a 13 ans. Elle est une athlète qui a fait plusieurs sports durant son cheminement, ce qui justifie ses bonnes qualités physiques. Elle est aussi quelqu’un qui a une très bonne éthique de travail. Sa petite famille a joué un grand rôle dans son éducation et son encadrement en dehors du terrain. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur Manon et nous avons hâte de voir son premier but avec le Bleu et Or», a ajouté l’entraîneur-chef des Aigles Bleues.