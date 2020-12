Le Titan acquiert Jacob Melanson des Remparts

Le Titan d’Acadie-Bathurst a frappé fort à l’ouverture du marché des transactions, dimanche, en faisant l’acquisition de l’ailier droit Jacob Melanson des Remparts de Québec. Le Néo-Écossais d’Amherst, que Patrick Roy avait sélectionné en première ronde (15e au total) lors de l’encan de 2019, souhaitait un changement de décor.

«Son agent (Bryan Dubé) m’en avait fait la demande, a d’ailleurs révélé le D.G. et entraîneur-chef des Remparts au quotidien Le Soleil. Jacob souhaitait retourner dans les Maritimes, où il pourrait avoir un nouveau départ, ce qui est parfois salutaire. Je n’avais aucun problème avec cela. Il suffisait d’obtenir une valeur qu’on jugeait satisfaisante en retour.»

Melanson a donc pris le chemin de Bathurst en compagnie de choix de 5e et 7e tour en 2021, en retour de cinq sélections du Titan, soit celles de 2e ronde Drummondville (2021), 3e de Victoriaville (2022), 4e de Québec (2021) et 6e d’Acadie-Bathurst (2022). Un choix conditionnel de troisième ronde en 2023 fait également partie de l’échange, mais le Titan le récupérera si jamais Melanson n’est plus avec l’équipe après le 7 janvier 2022. Notons de plus que les choix de 2e (Drummondville) et 4e (Québec) tour, avaient été acquis par le Titan lors de l’échange qui a envoyé Tristan Roy à Victoriaville. Quant au choix de 3e tour de Victoriaville, il a été obtenu dans la transaction impliquant Olivier Coulombe.

En Melanson, un solide gaillard de 5 pieds 11 pouces et 200 livres, Sylvain Couturier a le sentiment d’avoir mis la main sur un joueur possédant les mêmes qualités que Jeffrey Viel.

«Je ne voudrais pas lui mettre trop de pression sur les épaules en le comparant à Viel qui a été un capitaine incomparable dans l’histoire de l’organisation, mais Melanson est dans le même moule. Il a certainement le potentiel pour devenir ce genre de joueur. C’est un marqueur de buts qui joue avec fougue. Il a beaucoup de caractère. À sa saison midget, il avait réussi 20 buts et 41 points en 31 parties. C’est très bon pour un joueur de 15 ans. Et l’année précédente, dans le bantam AAA, il avait récolté 44 buts et 76 points en 31 matchs», raconte Couturier.

Concernant les problèmes de santé de Melanson, victime de deux blessures sérieuses à l’épaule en autant de saisons à Québec, le D.G. du Titan dit qu’il n’y a pas à s’inquiéter.

«Notre médecin a vu les radiographies de Melanson et nous n’avons aucune inquiétude. Il est même prêt à jouer. Il sera en uniforme dès la reprise des activités en janvier», révèle-t-il.

Melanson connaît de plus déjà quelques joueurs chez le Titan, à commencer par Riley Kidney qui a été son coéquipier au sein des programmes des moins de 14 ans, des moins de 15 ans, des moins de 16 ans et aux Jeux du Canada de Red Deer en 2019. Il a aussi joué en compagnie de Cole Huckins dans la ligue du printemps.

Un attaquant de puissance

Bryan Dubé est catégorique, son client Jacob Melanson est un pur attaquant de puissance.

Dubé, qui a remporté une coupe du Président avec le Titan au printemps de 1999, va même jusqu’à dire que Melanson deviendra à maturité l’équivalent d’un Jeffrey Viel ou d’un Shawn Élément.

«Je n’irai pas jusqu’à dire qu’il va devenir un grande vedette qui va ramasser plus de 100 points, mais je crois vraiment qu’à 19 ans il va être très bon. À maturité, je le vois marquer de 30 à 35 buts et obtenir de 70 à 80 points. C’est un vrai attaquant de puissance. C’est un pur. Il me fait même un peu penser à Ramzi Abid. Les partisans du Titan ne le connaissent pas vraiment encore, mais ils vont apprendre rapidement à l’aimer. Le Titan vient de réaliser un très bon échange», soutient l’agent de joueur.

«Jacob n’a pas froid aux yeux et il est reconnu pour son jeu physique depuis les rangs bantam. Il a aussi toujours été un bon marqueur à tous les niveaux. Je sais que le Titan l’aimait déjà beaucoup avant même le repêchage de 2019. Jacob était catalogué comme un choix de deuxième ronde et je crois que si les Remparts ne l’avaient pas pris au 15e rang le Titan l’aurait choisi. Je ne suis pas en train de dire que le Titan l’aurait choisi à la place de Tristan Roy au 19e rang, mais il y avait vraiment un grand intérêt du Titan envers Jacob», raconte Bryan Dubé.

Après vérifications auprès de Sylvain Couturier, ce dernier a bel et bien confirmé que l’équipe a tout fait pour ajouter Melanson à sa récolte du premier tour.

«Nous avions tenté de nous avancer pour choisir Huckins plus tôt, puis prendre ensuite Melanson au 16e rang», a confié Couturier.

Avec le recul, il est heureux que ce plan soit tombé à l’eau puisque les Remparts ont finalement choisi Melanson au 15e rang, tout juste devant Huckins. – RL

Le Titan actif sur le marché

Sylvain Couturier a procédé à trois autres échanges depuis l’ouverture du marché des transactions, dimanche.

Lundi, il a cédé un choix de deuxième ronde en 2022 aux Olympiques de Gatineau afin de faire l’acquisition de l’attaquant américain Carter Hanrahan. Ce dernier est un agent libre qui avait été invité au dernier camp d’entraînement de la formation gatinoise.

Le prix peut sembler passablement exagéré à première vue, mais il ne faudrait pas s’étonner si ce troc se veut en fait un retour du balancier pour l’acquisition de Ben Allison en janvier.

Rappelons qu’Allison a été acquis via le ballottage, ce qui s’était avéré fort peu compréhensible puisque le Néo-Écossais, qui n’avait que 17 ans lorsqu’il est devenu un Titan, avait été un choix de deuxième ronde en juin 2018.

Pour revenir à Hanrahan, il n’est pas un vilain joueur de hockey comme en témoignent ses 40 buts et 85 points en 28 duels avec l’école de Springfield dans la USPHL en 2018-2019. Hanrahan, un ailier gauche de 5 pieds 9 pouces et 160 livres, vient tout juste de célébrer ses 17 ans (16 novembre).

D’autre part, le choix de 7e tour acquis des Remparts dans l’échange de Jacob Melanson a été envoyé à Charlottetown en retour d’un choix de 9e ronde. Cet échange mineur vient compléter le dossier du gardien Chad Arsenault.

Enfin, dans un autre échange mineur, le Titan a obtenu un choix de 8e ronde en 2021 des Foreurs de Val-d’Or en retour d’un choix de 10e tour de la même année. En fait, il s’agit du même 10e choix acquis des Foreurs lors du troc impliquant Alec Rhéaume.