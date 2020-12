Jacob Melanson souhaitait devenir un Titan

Lorsqu’il a demandé à Patrick Roy de l’échanger, Jacob Melanson soutient que le Titan d’Acadie-Bathurst est l’un des endroits où il souhaitait se retrouver. Le jeune attaquant de 17 ans est excité à l’idée de ce nouveau départ.

S’il est reconnaissant envers les Remparts de Québec de lui avoir donné sa première chance dans la LHJMQ, il estime que pour la suite de sa carrière un changement de décor était préférable.

«Ç’a été une belle expérience avec les Remparts. Mais pour le bien de mon développement, il fallait que je parte», affirme Melanson, qui doutait de ses chances d’hériter d’un rôle offensif à Québec.

«Je voulais me retrouver dans une équipe où on allait me faire jouer et j’aime beaucoup la façon dont le Titan développe ses jeunes. Tu n’as qu’à regarder la façon dont cette équipe utilise des gars comme Riley Kidney et Cole Huckins. Le Titan possède vraiment une belle jeune équipe», confie-t-il.

Lorsqu’on lui demande si l’étiquette d’attaquant de puissance que lui confère le directeur général du Titan Sylvain Couturier, de même que son propre agent Bryan Dubé, le Néo-Écossais répond dans l’affirmative. Mardi, Couturier et Dubé ont mentionné dans nos pages que Melanson était bâti dans le même moule que des joueurs de la trempe de Jeffrey Viel et Shawn Élément.

«Je me vois comme un attaquant de puissance qui peut marquer des buts, affirme Melanson. Mon joueur préféré, c’est Tom Wilson des Capitals de Washington. Il est mon modèle. J’ai toujours aimé jouer de façon physique. J’adore ça.»

D’ailleurs, le jeune attaquant de puissance dit avoir hâte de montrer aux partisans de l’équipe ce qu’il est capable de faire sur la surface glacée.

«Je suis excité. J’ai hâte de jouer, d’autant plus que ça fait un bon bout que je n’ai pas participé à un match. Je suis prêt. Je compte apporter mon intensité et ma passion. J’aime gagner. Ça se voit dans ma façon de jouer, autant lors des matchs que pendant les entraînements», mentionne l’ailier droit de 5 pieds 11 pouces et 200 livres qui, à une autre époque, excellait aussi au baseball et au soccer.

Et son épaule? Est-elle vraiment guérie?

«L’épaule va très bien. Les médecins m’ont dit que tout était beau. Il n’y a aucunement lieu de s’inquiéter. J’ai simplement été victime de malchances et je suis maintenant guéri. Les médecins m’ont assuré que j’allais pouvoir jouer de la même façon que je l’ai toujours fait», révèle celui qui a enregistré trois buts et 10 points en 39 parties la saison dernière.

L’entraîneur-chef Mario Durocher, pour sa part, dit avoir hâte de travailler avec son nouvel attaquant.

«J’étais allé le voir jouer lors du combine Coupe avant le repêchage de 2019 et je savais que nos recruteurs l’aimaient déjà beaucoup et qu’il était dans notre mire. Je l’ai aimé à mon tour dans ce tournoi. C’est un gros bonhomme droitier comme je les aime avec un bon lancer. Il a vraiment de belles qualités», mentionne Durocher.

«C’est un autre joueur qui se joint au noyau et qui va grandir avec les autres. C’est rare qu’il y a autant de joueurs de cette qualité dans le même groupe d’âge. Je vais te dire, je ne suis pas inquiet pour les trois prochaines saisons avec le groupe de jeunes que nous avons», souligne le pilote du Titan.

Évidemment, Melanson devra faire sa place et il aura toutes les chances du monde pour y arriver.

«Il ne faut pas oublier qu’il n’a pas joué depuis longtemps, mais en même temps je suis loin d’être inquiet. C’est quand même un choix de première ronde. Et puis il ne sera pas si rouillé que ça puisqu’il patine depuis déjà plusieurs semaines avec une équipe junior A», ajoute Mario Durocher.