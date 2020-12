Le Titan timide sur le marché

À moins d’une offre impossible à refuser, il se pourrait fort bien que l’attaquant Jacob Melanson soit la seule acquisition d’importance du Titan d’Acadie-Bathurst dans cette dernière période de transaction qui se terminera le 25 janvier.

Le directeur général Sylvain Couturier explique la situation par le simple fait que l’équipe tient mordicus à ce que le développement des jeunes joueurs de l’organisation ne soit pas ralenti par l’arrivée de vétérans.

D’autant plus que l’équipe pourra compter dès la reprise des activités sur l’Ontarien Frank Jenkins, complètement remis de sa blessure à une jambe. Et c’est sans oublier que l’équipe garde toujours espoir de voir les Européens Jan Bednar et Harijs Brants se rapporter au club sous peu.

«C’est très calme de notre côté, avoue Couturier. Si une bonne occasion se présente pour améliorer le club ce sera tant mieux, sinon c’est tant pis. Pour nous, il est hors de question de ralentir le développement de nos jeunes.»

Sylvain Couturier a également tenu à faire savoir que les joueurs de 20 ans de l’équipe, Mathieu Desgagnés, Adam McCormick et Félix-Antoine Marcotty devraient normalement terminer la saison avec l’équipe.

«Oui des équipes ont appelé, mais nous n’avons pas placé ces joueurs sur le marché. De toute façon, nous n’avons pas reçu d’offres intéressantes. Pour tout dire, nous ne sommes vraiment pas intéressés à les échanger parce que nous croyons qu’il est important que nos jeunes profitent de leur expérience», explique le D.G. du Titan.

Questionné sur la possibilité d’obtenir un joueur de 19 ans afin de compléter le trio de 20 ans pour la saison prochaine, Couturier a révélé qu’il ne voyait pas la nécessité de régler ce dossier trop vite. Pour l’instant, seuls Logan Chisholm et Bennett MacArthur semblent assurer d’un poste comme 20 ans en 2021-2022. Et comme il serait fort étonnant que Mark Rumsey et Christian Sbaraglia soient considérés, ça laisse donc de la place pour un autre vétéran né en 2001 la saison prochaine.

«Ce dossier ne m’inquiète pas, révèle Couturier. Un joueur de 20 ans, ça peut très bien s’obtenir au repêchage. L’important pour nous, comme je l’ai dit, c’est de permettre à nos jeunes d’avoir du temps de jeu.»