Wildcats: Jordan Spence au plus offrant

Un espoir de premier plan et une sélection de premier tour en vue du repêchage de juin prochain. Voilà ce qu’il en coûtera, au minimum, pour sortir Jordan Spence de Moncton. Et à écouter le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau, les Wildcats parviendront à trouver preneur sans aucun problème.

Il faut dire que Thibeau a beau jeu avec Spence, dont les droits professionnels appartiennent aux Kings de Los Angeles (4e ronde, 95e au total, 2019). Il sait surtout que son joueur étoile est l’un des meilleurs défenseurs au pays. C’est d’ailleurs l’arrière de 19 ans qui domine la colonne des pointeurs des Chats Sauvages avec une récolte de 16 points (5-11) en 13 parties.

«Il est actuellement avec Équipe Canada junior et il a remporté le trophée du meilleur défenseur de la LHJMQ la saison dernière, révèle Thibeau. C’est donc l’un des meilleurs au Canada. Pour lui, nous voulons un joueur d’impact de 16 ou 17 ans, un choix de première ronde et probablement plus. Il y a plusieurs clubs qui sont intéressés.»

À noter que le Prince-Édouardien ne peut pas être échangé avant la fin du Mondial junior.

Spence n’est d’ailleurs pas le seul joueur des Wildcats qui pourrait être échangé d’ici la date limite des échanges, qui a été prolongée au 25 janvier.

Même que Thibeau a déjà procédé à deux trocs importants.

Mardi, il a résolu le problème des 20 ans en échangeant le capitaine Gabriel Fortier aux Cataractes de Shawinigan. Il a acquis en retour un modeste choix de troisième ronde en 2022 qui pourrait toutefois être bonifié en cours de route.

«Il y a beaucoup d’incertitudes concernant Gabriel et c’est la raison pour laquelle nous avons reçu pour l’instant un choix conditionnel de troisième tour. Nous ne savons pas si la Ligue américaine va avoir une saison. Et si c’est le cas, il se pourrait que le Lightning préfère le voir dans leur club-école. Mais si jamais Gabriel termine la saison avec les Cataractes, nous allons obtenir beaucoup mieux. Ça pourrait être deux choix de deuxième tour, peut-être même mieux», soutient Thibeau.

«En échangeant tout de suite Gabriel, je voulais aussi éviter qu’il se rapporte à Moncton pour se taper un confinement et de le forcer à en subir un autre en l’échangeant plus tard d’ici le 25 janvier. Gabriel a été un trop bon soldat pour lui faire vivre ça. Et puis, nous sommes très à l’aise avec Jacob Hudson qui pourra maintenant jouer chaque soir», raconte-t-il.

Lundi, Thibeau a également envoyé le défenseur à caractère défensif Sean Stewart, âgé de 19 ans, aux Islanders de Charlottetown. Le retour pour Stewart, probablement l’un des joueurs les plus sous-estimés de la LHJMQ, est fort intéressant, puisqu’il amène à Moncton l’arrière de 18 ans Anthony Hamel, de même que des choix de 3e et 6e tours en 2022.

«Il y avait quatre clubs qui étaient intéressés à Sean, confie Thibeau. Nous l’aimions beaucoup ici. C’est un gars qui était très respecté par ses coéquipiers. Il a été pour nous un héros obscur. Ce n’était pas le gars qui parlait le plus dans le vestiaire. C’était davantage quelqu’un qui apportait du leadership avec ses actions sur la glace.»

En Hamel, Thibeau a justement le sentiment d’avoir mis la main sur une version plus jeune de Stewart.

«Comme nous voulons éviter de nous retrouver avec trop de recrues à l’arrière, il était important d’ajouter un défenseur d’expérience dans l’équipe. Nous voulions cependant que ce défenseur soit encore assez jeune pour qu’il puise jouer avec nous pendant quelques saisons. Hamel est un défenseur très robuste qui aime le jeu physique. C’est le genre de joueur qu’on aime mieux avoir comme coéquipier que comme adversaire. C’est un Sean Stewart un an plus jeune», rapporte le direction des opérations hockey des Wildcats.

Dejong là pour rester

Avec le départ de Sean Stewart et celui tout probable de Jordan Spence, Ritchie Thibeau a tenu à rassurer les partisans au sujet de l’autre vétéran de la brigade défensive, Tristan Dejong.

«Je ne dis pas que c’est impossible, mais pour l’instant nous ne sommes pas intéressés à l’échanger, dit-il. Nous aimons beaucoup Dejong et ça nous prend un bon vétéran pour aider nos jeunes.»

Philippe Daoust en est un autre pour qui Ritchie Thibeau a reçu des offres, mais il faudra que les autres formations se montrent persuasives pour le convaincre d’échanger le franco-ontarien de 19 ans.

«Philippe est un attaquant très important pour nous. C’est un joueur qui pourrait nous donner 80 points à sa saison de 20 ans. Alors nous ne sommes pas vraiment intéressés à l’échanger. Ça va prendre un très bon prix pour le sortir d’ici», prévient Thibeau.

Quant à savoir si des offres ont été déposées pour les droits de Benoît-Olivier Groulx et Olivier Rodrigue, Ritchie Thibeau affirme que rien n’indique actuellement que les deux joueurs seront de retour dans la LHJMQ.

«Il y a eu des discussions, mais nous ne savons pas encore s’ils viendraient jouer dans la ligue. Alors si nous les échangeons, ce sera à certaines conditions de la part des autres équipes. Ce n’est quand même pas évident d’échanger des gars dont nous ne savons pas si les équipes de la LNH ne voudront pas les voir évoluer dans la Ligue américaine», mentionne-t-il.