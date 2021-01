Premier contrat professionnel pour Lukas Cormier

Les Golden Knights de Vegas tiennent à Lukas Cormier et ils l’ont prouvé de belle façon en lui faisant signer un premier contrat professionnel, jeudi, la veille du Jour de l’An.

Le pacte de trois saisons, évalué à 2,4 millions $US – pour une moyenne de 813 333$US par campagne – comprend également des bonus de près de 80 000$US pour chaque année du contrat. Si jamais il parvient à se tailler une place avec l’équipe de la Ligue américaine à 20 ans, il touchera un salaire de 80 000$US.

Il devient du même coup le premier joueur repêché par les Golden Knights en octobre à s’entendre avec l’équipe.

Ce qui est intéressant dans la présente situation, c’est que ce n’est pas arrivé si souvent que cela qu’un choix de troisième ronde se voit offrir un contrat aussi rapidement. Rappelons que Cormier a été sélectionné au 68e échelon il n’y a même pas trois mois.

«Quand je suis revenu de mon camp avec Équipe Canada junior, j’ai reçu un appel du directeur général des Golden Knights (Kelly McCrimmon) qui m’a annoncé qu’il allait bientôt m’offrir un contrat», raconte le défenseur étoile des Islanders de Charlottetown.

«Je crois que c’est leur façon de me féliciter pour mon bon début de saison à Charlottetown et pour mon invitation au camp d’Équipe Canada junior. Je vois ça comme une bonne tape sur l’épaule», explique-t-il.

«C’est plaisant de faire officiellement partie des Golden Knights. Je suis fier de ça», ajoute l’athlète âgé de 18 ans qui domine tous les défenseurs de la LHJMQ avec 21 points (7-14) en seulement 13 matchs.

En attendant de quitter pour Charlottetown (11 janvier), Cormier profite évidemment d’un repos bien mérité à la maison familiale. Il se dit également excité par les nouvelles acquisitions effectuées par le directeur général et entraîneur-chef de l’équipe, Jim Hulton.

Deux vétérans sont venus se greffer au club depuis l’ouverture de la dernière période des transactions, soit l’attaquant Bailey Peach, acquis du Phénix de Sherbrooke, et le défenseur Sean Stewart, en provenance des Wildcats de Moncton. Cormier croit d’ailleurs que le magasinage du grand patron n’est pas terminé. Les deux vétérans de 19 ans devraient jouer des rôles importants dans les éventuels succès de l’équipe.

«Nous voulons gagner cette année et je suis content de voir des gars d’expérience s’ajouter à l’équipe. Je crois que ce n’est pas terminé. Nous avons hâte que l’action reprenne», confie l’arrière gaucher de 5 pieds 10 pouces et 176 livres.

Après 120 parties avec les Islanders, l’ancienne vedette des Flyers de Moncton montre un dossier de 28 buts, 65 passes et 93 points. Il présente aussi un différentiel de +45. Ajoutons à cela un but et quatre mentions d’aide pour cinq points en six duels éliminatoires.

Notons qu’il a également représenté le Canada à deux reprises sur la scène internationale, soit en 2018 au Mondial M17, ainsi qu’en 2019 à l’occasion de la coupe Hlinka-Gretzky (M18).

Évidemment, on ne pouvait pas réaliser une entrevue avec Cormier sans lui demander s’il a suivi de près les activités d’Équipe Canada junior dans la dernière semaine. Il dit avoir regardé tous les matchs. Ça l’intéresse d’autant plus que deux futurs coéquipiers chez Golden Knights évoluent avec l’équipe canadienne, soit les deux premiers choix de 2019, Peyton Krebs et Kaedan Korczak.

«Ils vont bien et je leur souhaite le mieux», a révélé la fierté de Sainte-Marie-de-Kent.