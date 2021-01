Titan: Bednar arrive finalement à Bathurst

Après des mois d’attente, Jan Bednar a finalement pu se présenter à Bathurst et le gardien tchèque devrait normalement faire partie de l’équipe à la reprise des activités.

Le directeur général du Titan Sylvain Couturier était évidemment très heureux du dénouement de ce dossier.

«Il nous a fallu beaucoup de temps et de patience, révèle Couturier. Jan est maintenant avec nous et il est très heureux et nous le sommes aussi.»

Bednar, que le Titan a sélectionné au deuxième rang de la première ronde lors du dernier encan international, est un portier de 6 pieds 4 pouces et 196 livres âgé de 18 ans précédé d’une belle réputation. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les Red Wings de Détroit l’ont choisi en 4e ronde (107e au total) lors du repêchage d’octobre dernier.

Celui qui a pris part au Mondial junior, bien qu’il n’occupe pas le poste de gardien numéro 1, a joué quelques rencontres avec le HC de Karlovy Vary, une équipe de la principale ligue de la République tchèque, la Extraliga.

L’arrivée de Bednar signifie également que le Titan se retrouve soudainement avec un ménage à trois devant le filet. Rappelons que le Prince-Édouardien Chad Arsenault et l’Ontarien Christian Sbaraglia sont les deux autres gardiens de l’équipe.

«Nous allons demeurer avec trois gardiens pour encore un bout de temps parce qu’il n’y a rien qui presse. Nous avons jusqu’au 25 janvier pour prendre une décision. En attendant, ils sont tous les trois à l’hôtel avec les autres joueurs en quarantaine», révèle le d.g. du Titan.

Pour ce qui est de l’autre Européen de l’équipe, le défenseur Harijs Brants, Sylvain Couturier conserve l’espoir de le voir arriver sous peu.

«La LHJMQ nous a demandé d’être patient et c’est ce que nous allons faire. Nous n’avons pas encore baissé les bras», dit-il.

Par ailleurs, le jeune attaquant Dylan Champagne a décidé de ne pas se rapporter à l’équipe et a du même coup demandé une transaction.

«Dylan nous a demandé d’être échangé à une formation du Québec et nous allons tenter de l’accommoder. Ce n’est pas toujours facile pour les jeunes joueurs. Il vient de passer plusieurs mois sans pouvoir voir ses parents et je peux le comprendre. C’est dommage parce que nous aimons beaucoup son potentiel», mentionne Couturier.

Utilisé en alternance avec deux autres recrues, Julien Bourget et Dylan Andrews, Champagne a été limité à une mention d’aide en sept parties.

Champagne a récemment retenu l’attention en participant à la finale de la eCoupe Memorial, un tournoi électronique organisé par la Ligue canadienne de hockey le mois dernier et qui regroupait un représentant de chacune des 60 formations des trois ligues.

Repêché en troisième ronde (45e) en 2019, le Titan ne devrait avoir aucun mal à transiger l’ailier droit de 17 ans.

À noter qu’un autre patineur du Titan a demandé une transaction, soit le vétéran de 19 ans Mark Rumsey.