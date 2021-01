Trois patineuses du N.-B. prendront part au Défi patinage Canada

Le Nouveau-Brunswick sera représenté par trois patineuses artistiques lors du Défi patinage Canada 2021 qui débutera vendredi en mode virtuel.

Émilie Roy et Lissa Anne McGaghey représenteront la province chez les seniors alors que Sophie Villemure fera de même dans la catégorie junior.

Les athlètes, qui sont toutes francophones, sont respectivement originaires d’Edmundston, de Campbellton et de Fredericton.

Outre les Championnats du Canada de patinage artistique, le Défi patinage Canada est la compétition du genre la plus relevée à se dérouler au pays.

Tous les athlètes doivent d’ailleurs participer au Défi Patinage Canada 2021 afin de se qualifier pour les Championnats canadiens de patinage artistique 2021.

L’événement sportif était prévu à l’origine du 23 au 29 novembre 2020 au Terwillegar Community Recreation Centre, à Edmonton en Alberta.

La pandémie de COVID-19 a forcé Patinage Canada à refaire ses devoirs afin de permettre la tenue du Défi patinage Canada 2021.

C’est ainsi que les patineuses ont effectué en décembre leurs programmes sur la glace devant des gradins vides et un arbitre lors d’une captation vidéo.

La vidéo a par la suite été acheminée à Patinage Canada qui a soumis les performances de ses patineuses à son équipe de juges.

Cette façon de faire somme toute assez peu orthodoxe est bien loin des compétitions qui se tiennent habituellement en présence de dizaines d’athlètes et d’officiels et de foules importantes qui scrutent à la loupe les moindres gestes des patineuses et qui applaudissent leurs exploits.

«C’est certain qu’il manque ce petit quelque chose, comme la présence sur la glace et le soutien des autres participants. Avec ce mode virtuel, on se retrouve seule. Le côté social lié aux compétitions n’y est pas et me manque», a confié Émilie Roy, du Club de patinage artistique Edmundston.

Le parcours de l’athlète du Madawaska qui l’a mené au Défi Patinage Canada 2021 est assez atypique, tout comme l’ensemble des compétitions de patinage artistique qui se tiennent depuis l’éclosion de COVID-19.

À l’âge de 35 ans, sa participation à l’événement sportif de haut niveau relève de l’exploit diront certains.

«En patinage artistique, chez les femmes, l’âge de la retraite a sonné pour plusieurs dès la fin de l’adolescence!», affirme celle qui est mère de famille et enseignante du secondaire à Edmundston.

«Je n’ai comme pas d’affaires là! J’y vais pour le défi, mais je suis quand même encore capable d’effectuer des triples sauts», raconte Émilie Roy, dont la dernière participation au Défi patinage Canada remonte à l’année 2003.

Le défi sera de taille pour celle qui s’est absentée de la compétition durant plusieurs années avant d’effectuer un retour sur la glace en 2015 et de compétitionner à nouveau plus sérieusement à partir de l’année 2018.

«Avec mon travail à l’école et deux enfants à élever, l’entraînement est limité. Je ne m’attends pas à réussir à me tailler une place pour les Championnats canadiens ou aux Championnats du monde», a indiqué avec humilité Émilie Roy.

Les attentes sont plus élevées chez Lissa Anne McGaghey, qui compte déjà à son actif quatre participations aux Championnats canadiens dans la catégorie junior et novice.

La patineuse du Club de patinage de Campbellton, qui est âgée de 20 ans, a également pris part à trois compétitions internationales au cours de sa carrière de patineuse, dont une en Croatie.

«C’est clair que mon objectif est de me tailler une place chez les seniors. C’est un défi à relever parce que la pandémie a réduit les heures de glace et d’entraînement pendant plusieurs mois», a expliqué l’athlète du Restigouche.

«J’ignore ce que les autres patineuses ailleurs au pays ont réussi comme performances. Je n’ai même pas encore pu visionner mes propres programmes filmés l’autre semaine!», a ajouté Lissa Anne McGaghey, qui s’est quand même dite satisfaite de ses performances sur la glace.

Le Défi Patinage Canada 2021 débutera ce vendredi avec la participation de Sophie Villemure au programme court chez les juniors.

L’entrée en scène d’Émilie Roy et de Lissa Anne McGaghey chez les seniors se fera le vendredi 15 janvier dans le cadre de la compétition qui est habituellement dominée par les athlètes du Québec et de l’Ontario.