Le Canada s’incline en finale du championnat mondial de hockey junior

Trevor Zegras a ajouté deux points à sa faste récolte, Spencer Knight a bloqué 34 tirs et les États-Unis ont mérité l’or au Championnat mondial de hockey junior en battant le Canada 2-0, mardi. Zegras a fourni une passe au premier vingt et un but au deuxième tiers.

L’espoir des Ducks d’Anaheim a dominé le tournoi avec 18 points, dont sept buts.

Knight a récolté son troisième jeu blanc du tournoi, aidant les États-Unis à signer un cinquième triomphe.

Knight a été repêché par les Panthers de la Floride en 2019.

Le pays de l’oncle Sam avait été couronné le plus récemment en 2017.

Alex Turcotte a été l’autre buteur aux dépens du Canada, qui était le champion en titre de la compétition.

À ses trois matches précédents, l’unifolié avait inscrit en moyenne quatre buts par rencontre.

«Nous n’avons pas connu le début de match voulu, a dit le défenseur canadien Bowen Byram, un espoir de l’Avalanche.

«Cela dit, je suis quand même très fier de l’équipe et de comment nous avons joué pendant tout le tournoi.»

Le Canada a chèrement vendu sa peau, s’imposant 15-1 pour les tirs en troisième période.

«Nous avons eu nos chances de marquer (au troisième vingt), a confié l’attaquant canadien Dylan Cozens, un espoir des Sabres.

«La rondelle n’est pas entrée dans le filet, c’est tout. Knight a été excellent.»

L’entraîneur-chef André Tourigny a eu de bon mots pour sa troupe.

«Je suis très fier de comment les joueurs se sont battus et aussi très fier de notre personnel, a t-il mentionné.

«Je ne suis pas certain si les Américains ont mieux joué. Ils ont converti leurs occasions et nous non. Ça arrive.»

Le capitaine américain Cam York, un espoir des Flyers, a pu fêter ses 20 ans avec une médaille d’or.

L’équipe américaine est championne du monde. – La Presse canadienne: Jason Franson

Les États-Unis ont pris les devants 1-0 à 13:25 au premier tiers.

Du coin de la glace, Zegras a refilé à la ligne bleue à Drew Helleson dont le tir a été dévié par Turcotte, le premier choix des Kings de Los Angeles l’an dernier.

Pour la première fois dans le tournoi, ce n’était pas le Canada qui marquait en premier.

Après trois minutes de jeu dans le match, Helleson avait cafouillé dans sa zone et cela aurait pu mal tourner pour les États-Unis, mais il n’y a pas eu de dommages.

Au milieu du premier engagement, les Américains ont obtenu leur première vraie chance, un tir de l’enclave de Matthew Boldy, à découvert.

La séquence a débuté un bourdonnement qui a culminé avec le filet de Turcotte.

La troupe de Nate Leaman a ensuite doublé son coussin après 32 secondes de jeu en période médiane.

Justin Barron n’a pas réussi à dégager et Arthur Kaliyev en a profité pour décocher de la pointe, hors cible.

Le gardien Devon Levi a cru que la rondelle était rendue à sa gauche, mais elle a plutôt donné contre l’arrière droit du filet.

Zegras a saisi le disque et l’a vite glissé à la droite de Levi.

Le Canada n’a tiré que deux fois en première moitié de deuxième tiers et à 10:03, Pelletier a été puni pour avoir accroché.

En début de sanction, Kaliyev a menacé avec deux tirs en quelques secondes.

Le Canada a failli réduire l’écart en désavantage: Cozens a repéré Barron dans l’enclave, mais le tir du revers a touché le poteau gauche.

Tard au deuxième vingt, Connor Zary a été frustré par Knight, de courte distance.

Le Canada a bien organisé l’attaque lors de deux passages à mi-chemin en dernière période, sans succès.

Une poussée a pris fin avec un tir de loin largement hors cible, l’autre quand Connor McMichael n’a pas pu rejoindre Ryan Suzuki, près du but.

Choisi 15e au total par le CH en 2019, Cole Caufield a eu une belle chance de marquer avec un peu plus de cinq minutes à écouler, suite à une brillante passe de Matthew Beniers.

Levi a quitté son but en faveur d’un attaquant de plus avec 1:34 au cadran, mais le score est resté le même. Levi a fait 19 arrêts.