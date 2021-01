Marlène Boissonnault rêve toujours d’olympisme

Même si elle lui complique drôlement la vie, ce n’est pas la COVID-19 qui va convaincre Marlène Boissonnault d’abandonner son rêve olympique. C’est têtue une Acadienne de Dundee.

La gardienne âgée de 23 ans – qui habite à Calgary depuis septembre 2019 mais qui est depuis Noël chez ses parents – attend patiemment de pouvoir s’en retourner en Alberta afin de reprendre l’entraînement avec le programme national senior, ainsi qu’avec la formation de Calgary faisant partie de la Professional Women’s Hockey Players Association (PWHPA). Elle donne également un coup de main au programme de développement Top Prospects Goaltending.

«Je m’arrange pas si pire, mais ce serait mieux si la COVID-19 pouvait finir par nous laisser tranquille», raconte l’ancienne joueuse étoile du Big Red de l’Université Cornell.

«J’ai le pied dans la porte de l’équipe nationale et je vais continuer tant que je n’aurai pas réalisé mon rêve: de prendre part aux Jeux olympiques. Je suis tout près et j’y crois de plus en plus. Bien sûr, il n’y a rien de garanti. Rendue à ce niveau, tu dois constamment faire tes preuves. C’est tellement compétitif.»

L’Acadienne a quitté l’anonymat en janvier 2015 quand elle a pris part au Mondial des moins de 18 ans. Boissonnault avait brillé en présentant une moyenne de buts alloués de 1,71 et un taux d’arrêts de ,920 en quatre départs. Le Canada avait terminé le tournoi en deuxième position. Quelques semaines plus tard, elle a pris part aux Jeux d’hiver du Canada où elle portait le drapeau pour Équipe Nouveau-Brunswick.

Boissonnault a ensuite passé quatre saisons à l’Université Cornell, où elle a compilé en carrière 56 victoires et 15 jeux blancs, en plus d’afficher une moyenne de 1,67 et un taux d’arrêts de ,922. Elle a figuré parmi les étoiles de la NCAA lors de ses trois dernières campagnes.

«Mes années à Cornell ont été les quatre plus belles de ma vie, dit-elle. J’y ai tellement appris. Sans Cornell, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Tant au niveau athlétique qu’académique, Cornell a fait de moi la femme que je suis devenue.»

Questionnée sur sa contribution au programme de développement Top Prospects Goaltending, Boissonnault semble apprécier grandement ce qui se veut ses débuts dans l’enseignement du sport.

«J’adore ça, s’exclame-t-elle. Je m’occupe autant des garçons que des filles. De donner des enseignements aux jeunes me permet d’avoir une différente perspective du sport.»

Elle comptait justement profiter de son séjour au Nouveau-Brunswick pour offrir une clinique de gardiens et gardiennes de tous les âges, mais comme toute la province est désormais en phase orange elle n’a eu d’autre choix que d’annuler. Ça devait avoir lieu ce jeudi au Palais des glaces de Dalhousie.

Par ailleurs, Marlène Boissonnault craint que la pandémie laisse de vilaines traces dans le milieu sportif.

«C’est actuellement compliqué de faire du sport et j’ai peur que plusieurs jeunes ne reviennent pas dans le sport une fois que la pandémie sera terminée. Je crois que tous les sports seront affectés. Financièrement parlant, la COVID-19 rend le quotidien très difficile pour plusieurs familles. J’ai bien peur que lorsque la vie reprendra son cours normal, le sport ne soit pas considéré comme une priorité pour les familles», affirme-t-elle.

– En attendant de pouvoir retrouver ton train-train quotidien d’athlète à Calgary, ça fait quoi une fille comme toi en temps de pandémie?, le questionne l’auteur de ces lignes avant d’accrocher.

«Tu n’as pas idée comment nous écoutons beaucoup de Netflix. Ma famille écoute ces temps-ci la série Supernatural», lance-t-elle en riant.