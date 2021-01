LHM: les Rapides appellent du renfort de l’Ontario

Comme ils devaient se débrouiller avec seulement cinq défenseurs depuis la décision de Zachary Cormier de se concentrer sur ses études et la grave blessure au dos d’Isaac Dixon, les Rapides de Grand-Sault ont résolu leur problème en faisant l’acquisition de deux Ontariens d’expérience dans les derniers jours.

Ils ont d’abord fait l’acquisition, mardi, du droitier de 18 ans Julien Jacob, un bonhomme de 6 pieds et 195 livres qui évoluait la saison dernière avec les Golden Hawks de Trenton (OJHL).

En 53 rencontres avec les Golden Hawks, Jacob a totalisé 19 passes. Doté d’un bon potentiel offensif, Jacob apporte aussi de la robustesse comme en témoignent ses 76 minutes de pénalités à Trenton.

Mercredi, le directeur général Danny Braun est ensuite allé chercher Quinn McLelland, un droitier de 19 ans qui a joué avec l’école privée de New Hampton (USHS-prep) au cours des deux dernières campagnes. Ses droits au niveau junior appartenaient toutefois aux Grads de Navan (CCHL).

Réputé pour son jeu défensif et physique, le colosse de 6 pieds 3 pouces et 190 livres a obtenu 13 mentions d’aide en 56 parties lors de ses deux saisons à New Hampton.

Dans les deux cas, Danny Braun n’a eu qu’à débourser des considérations futures.

«Ils sont en quarantaine et de ce que je me suis fait dire ce sont deux gars qui vont nous aider», révèle le vétéran Drew Toner.

Le hockeyeur de 20 ans connaît par ailleurs tout un début de saison avec un total de 25 points (6-19) en seulement 14 matchs. Ça le place au troisième rang des meilleurs pointeurs de la Ligue junior des Maritimes (LHM), tout près de son compagnon de trio Tyler Boivin (10-18=28) et de la jeune sensation du Blizzard d’Edmundston Joshua Nadeau (11-16=27). Il ne manque plus que cinq points pour égaler son record personnel de 30 points réalisé la saison dernière en 48 parties.

«J’ai l’occasion de jouer un rôle plus offensif cette saison en faisant partie de l’un des meilleurs trios de la ligue avec Tyler Boivin et Kyle Foreman. Nous nous complétons bien. J’ai toujours su que j’avais ce potentiel offensif, mentionne l’ancien attaquant des Tigres de Campbellton.

Tous derrière Isaac

Le 30 décembre, Toner et ses coéquipiers ont vu l’un des leurs subir une très sérieuse blessure au dos qui a nécessité une opération pour réparer et stabiliser la colonne vertébrale.

«Ça nous a ébranlées, avoue Toner. D’autant plus qu’Isaac est une grosse perte pour l’équipe. Nous sommes tous derrière lui et il est toujours dans nos pensées. Il demeure l’un de nos coéquipiers et nous lui envoyons chaque jour des messages pour lui montrer notre support.»

«Isaac a franchi une grosse étape dans sa guérison en faisant quelques pas cette semaine. Isaac, c’est quelqu’un qui a beaucoup de caractère. Ce n’est pas le gars qui parlait le plus dans le vestiaire, mais il a toujours été un gros travaillant. C’est un gars déterminé. C’est un très bon athlète qui excellait aussi au golf. C’est sûr que sa vie vient de changer, mais il va rebondir. Son but, c’est de retrouver une vie normale», raconte Toner.

«Pour nous les joueurs, ça nous a démontré qu’il ne suffit parfois qu’une fraction de seconde pour changer une vie. Tu ne peux donc rien prendre pour acquis», ajoute Drew Toner.

Les Red Wings ajoutent quatre joueurs

Les Red Wings de Fredericton ont fait l’ajout de quatre nouveaux joueurs au cours des derniers jours, soit le gardien Mathias Savoie, les défenseurs Paul Norman et Devan Newhook, ainsi que le joueur de centre Brady Egan.

Savoie, un ancien porte-couleurs des Sea Dogs de Saint-Jean âgé de 18 ans, a été obtenu des Ramblers d’Amherst en retour de l’attaquant Kaleb Kean. Les Red Wings ont également des considérations futures dans le troc.

Norman, un Terre-Neuvien de 19 ans, a évolué la saison dernière pour les Caps de St. John’s dans le circuit junior de Terre-Neuve. Notons que Norman a été obtenu des Weeks Crushers de Pictou County en juin 2019.

Quant à Egan, 19 ans, et Newhook, 20 ans, ils ont été acquis dans deux transactions différentes des Lumber Kings de Pembroke (CCHL) en retour de considérations futures.

Egan se veut l’ajout le plus important, lui qui a totalisé 29 buts et 49 points la saison dernière avec les Lumber Kings. Newhook, de son côté, a obtenu cinq passes en 31 matchs avec les Silverbacks de Salmon Arm (BCHL).

«À l’exception de Savoie, avec qui nous sommes actuellement en discussion, ils vont tous se rapporter à l’équipe. Il nous reste juste à échanger un joueur afin de faire de l’espace», révèle le président des Red Wings Roger Shannon.