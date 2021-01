Patrice Bergeron est le nouveau capitaine des Bruins de Boston

Patrice Bergeron, un ancien du Titan d’Acadie-Bathurst, est le nouveau capitaine des Bruins de Boston.

L’équipe a dévoilé jeudi l’identité de son nouveau capitaine, le 20e de son histoire, sur son site internet. Le 19e capitaine, Zdeno Chara, n’a pas reçu d’offre de contrat à l’expiration de son dernire pacte. Il a paraphé un contrat d’une saison avec les Capitals de Washington.

Choix de deuxième tour, 45 au total, en 2003, Bergeron amorcera en 2021 sa 17e saison avec la formation du Massachusetts. Le patineur de L’Ancienne-Lorette vient au troisième rang de l’histoire du club pour les matchs (1089) et les buts gagnants (67); il occupe le cinquième rang pour les buts (352) et les aides (517), et pointe au sixième rang pour les points (869).

Le hockeyeur de six pieds un, 195 livres occupe aussi le troisième rang du club pour les rencontres éliminatoires (149), les points en séries (111) et les aides (69), en plus d’occuper le quatrième rang pour les buts (42).

Parmi les joueurs actifs, Bergeron affiche le troisième meilleur différentiel à plus-201, 14e pour les points, 15e pour les mentions d’assistance, 17e pour les buts et 18e pour les matchs joués.

En séries, il occupe le 9e rang pour les rencontres jouées, les buts et les aides parmi les joueurs actifs, en plus de venir au 11e rang pour les points.

Il a remporté quatre fois le trophée Frank-J.-Selke, remis au meilleur attaquant défensif, un record qu’il partage avec l’ex-capitaine du Canadien Bob Gainey.

Bergeron a porté les couleurs du Titan pendant 74 rencontres de 2001 à 2003, marquant 23 buts et amassant 74 points. Il avait ajouté 15 points en 11 rencontres lors des séries au printemps 2003. Il avait ensuite fait le saut avec les Bruins, à l’âge de 18 ans seulement.

Patrice Bergeron, alors qu’il portait les couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst, en février 2003. – Archives

En devenant capitaine des Bruins, Bergeron rejoint un groupe qui compte sept membres du Temple de la renommée et sept joueurs dont le numéro a été retiré par l’organisation.

Voici la liste des capitaines des Bruins:

Patrice Bergeron (2020- )

Zdeno Chara (2006-20)

Joe Thornton (2002-05)

Jason Allison (2000-01)

Raymond Bourque (1985-2000)

Rick Middleton (1985-88)

Terry O’Reilly (1983-85)

Wayne Cashman (1977-83)

John Bucyk (1966-67 et 1973-77)

Leo Boivin (1963-66

Don McKenney (1961-63)

Ferny Flaman (1955-61)

Ed Sanford (1954-55)

Milt Schmidt (1950-54)

John Crawford (1946-50)

Ralph ‘Cooney’ Weiland (1938-39)

Aubrey ‘Dit’ Clapper (1932-38 et 1939-47)

George Owen (1931-32)

Lionel Hitchman (1927-31)

Sprague Cleghorn (1925-27)