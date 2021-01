Wildcats: Filion était la clé de l’échange de Spence

Le directeur des opérations hockey des Wildcats de Moncton Ritchie Thibeau est on ne peut plus clair: «Jamais je n’aurais échangé Jordan Spence aux Foreurs de Val-d’Or sans obtenir en retour Vincent Filion».

Sans hésitation, Thibeau raconte qu’il vient d’obtenir rien de moins que le meilleur cerbère de 16 ans au Canada.

«On parle ici d’un gardien qui est déjà dans les plans de Hockey Canada. Il a même pris part aux Olympiques de la jeunesse l’an dernier. C’est un grand talent. Il est du niveau d’un Olivier Rodrigue, ou d’autres grands gardiens dans l’histoire de l’organisation comme Corey Crawford, Nicola Riopel et Jean-François Damphousse», soutient Thibeau.

«Quand nous avons échangé Jakob Pelletier aux Foreurs pour avoir le huitième choix de la première ronde cet été, c’était justement notre plan de sélectionner Filion. Malheureusement, ces mêmes Foreurs nous ont coupé l’herbe sous le pied en le choisissant au sixième rang. Il (Pascal Daoust, d.g. des Foreurs) savait que nous le voulions. C’est de bonne guerre. J’aurais probablement fait la même chose si j’avais été à sa place», révèle Thibeau.

Il faut remonter à décembre 2019 la première fois où le nom de Spence a été mentionné au cours de discussions pour un éventuel échange entre les deux équipes.

«Les Foreurs nous parlaient déjà de Spence avant même que nous ne leur échangions Pelletier. Ça date de Noël 2019», confie le directeur des opérations hockey des Chats Sauvages.

En plus de Filion, les Wildcats obtiennent aussi dans le troc le choix de première ronde des Foreurs en 2023, de même que la sélection de quatrième tour des Voltigeurs de Drummondville en 2022. Thibeau précise que la transaction est finale et qu’aucun choix ne sera retourné à Val-d’Or au prochain repêchage en retour d’un autre joueur.

«C’était important pour nous d’obtenir un bon choix de première ronde et celui de 2023 des Foreurs pourrait se retrouver dans le boulier, estime Thibeau. Parce que les Foreurs auront encore une bonne équipe la saison prochaine, nous croyons que leur véritable année de reconstruction sera 2022-2023.»

L’arrivée de Filion signifie donc que les chances de voir le Slovène Val Usnik débarquer à Moncton sont pratiquement nulles. Thibeau refuse toutefois de s’avancer à ce sujet.

«Aucune décision n’a été prise encore, dit-il. Nous allons cependant tenter de régler ce dossier rapidement.»

Dans un autre ordre d’idée, Thibeau ajoute qu’on aura droit à un ménage à trois gardiens d’ici la fin de la saison. C’est donc dire que Filion devra batailler pour du temps de jeu avec le vétéran de 20 ans Dakota Lund-Cornish et la recrue de 17 ans Nicholas Sheehan. En raison de la pandémie, plusieurs équipes ont adopté le système à trois gardiens, dont le Titan d‘Acadie-Bathurst.

Ritchie Thibeau avait par ailleurs une autre bonne nouvelle à annoncer aux partisans puisque le Russe Maxim Barbashev est arrivé jeudi matin à Moncton. Barbashev, qui a célébré son 17e anniversaire de naissance le 18 décembre dernier, a été le premier choix des Wildcats lors de l’encan international. Il est le frère d’une ancienne vedette de l’équipe, Ivan Barbashev, qui évolue depuis plusieurs saisons avec les Blues de St-Louis.

D’autres échanges à venir

Ritchie Thibeau entend procéder à au moins deux autres transactions d’ici la fermeture du marché des échanges le 25 janvier.

Le directeur des opérations hockey des Wildcats souhaite ajouter un attaquant et un défenseur à l’équipe.

«Nous avons présentement 13 attaquants et sept défenseurs et j’aimerais obtenir deux gars d’expérience qui pourraient revenir avec l’équipe la saison prochaine. Je voudrais de préférence un attaquant top-9 et un défenseur top-4», explique Thibeau.

L’attaquant Philippe Daoust pourrait bien être l’appât qui pourrait permettre l’acquisition de l’un de ces joueurs.

«Il y a au moins trois équipes qui sont très intéressées à Daoust. Je ne veux pas vraiment l’échanger. En fait, ça va dépendre de l’offre. Ça va prendre une bonne offre pour me faire changer d’idée», indique Ritchie Thibeau.