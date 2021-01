Wildcats: Filion n’entend pas décevoir

Vincent Filion s’amène à Moncton avec la ferme intention de donner raison à Ritchie Thibeau d’avoir cédé le défenseur étoile Jordan Spence pour le sortir de Val-d’Or.

Le jeune gardien de 16 ans, sixième joueur repêché pendant la première ronde du dernier encan de la LHJMQ, a été acquis mercredi soir, en plus du choix de première ronde des Foreurs en 2023 et d’une sélection de quatrième tour en 2022, celle des Voltigeurs de Drummondville.

Par l’entremise de son agent Dominic Ricard, Vincent Filion savait depuis déjà quelques semaines qu’une transaction impliquant se préparait en coulisses et que son avenir dans le hockey junior passerait sans doute par Moncton.

Maintenant que c’est chose faite, il attend avec impatience de donner ses premiers coups de patin sur la surface glacée du Centre Avenir, un très bel endroit (ce sont ses mots) qu’il a eu l’occasion de voir un brin quand il est allé y porter en vitesse son équipement après son arrivée, jeudi soir.

«J’ai lu ce qu’il (Thibeau) a dit à mon sujet dans votre journal et ça m’a beaucoup touché. C’était vraiment gentil de sa part. Je suis la clé de l’échange et ça me dit que je suis vraiment désiré. Ils ont donné le meilleur défenseur de la ligue pour m’avoir, ce n’est pas rien», révèle le portier de 6 pieds et 173 livres.

«Ça m’a également fait plaisir d’être comparé à des gars comme Olivier Rodrigue, Corey Crawford, Nicola Riopel et Jean-François Damphousse. Ce sont tous des gardiens qui ont réussi à percer», dit-il.

Un gardien calme

Vincent Dionne ne s’en cache pas, il avait été déçu d’avoir été retranché par les Foreurs lors du camp d’entraînement.

«J’étais déçu parce que je suis un passionné de hockey. Je veux toujours jouer dans le meilleur niveau de jeu possible. Cet échange me permet de revenir dans le junior. Mon objectif est de me rendre loin dans le hockey», confie celui qui s’entraînait jusqu’à tout récemment avec son club midget AAA, les Estacades de Trois-Rivières.

Devant sa cage, les partisans des Wildcats vont découvrir un gardien doté d’un sang-froid et d’une technique exemplaire.

«Je suis un gardien qui est calme sur la glace. Et ma grande force, je dirais que c’est mon positionnement. Je suis fort techniquement et je fais attention aux petits détails. Quand je suis calme et en plein contrôle, c’est là que je suis à mon meilleur», confie-t-il.

Filion va retrouver à Moncton l’un de ses bons amis en Yoan Loshing.

«Yoan était content d’apprendre que je m’en venais ici. Nous nous sommes connus dans les ligues d’été. Nous nous entendons super bien.»