Olivier-Luc Haché prêt à voir de l’action

Comme les Huskies de Rouyn-Noranda ont dû composer avec quatre joueurs de 20 ans depuis septembre, Olivier-Luc Haché n’a pris part qu’à quatre des 16 premières rencontres de son équipe. Mais depuis que le capitaine Alexis Arsenault a été échangé aux Tigres de Victoriaville, le hockeyeur de Savoy Landing n’aura plus à passer à son tour.

Haché, auteur d’un but et deux passes lors de ses quatre matchs disputés, se dit reconnaissant à l’endroit du directeur général et entraîneur-chef Mario Pouliot.

«Il a tenu parole. Mario m’avait dit au début de la saison que je devais être patient, de continuer à travailler fort et que je serais éventuellement récompensé», affirme le versatile Acadien.

Versatile parce que l’ailier droit évoluera désormais comme défenseur pour colmater le départ d’Arsenault. Rappelons que Haché avait déjà donné un fier coup de main en défensive la saison dernière lorsque les Huskies ont dû composer avec plusieurs blessés à l’arrière.

«Honnêtement, c’est rendu que je me sens aussi bien en défensive qu’à l’attaque. Au début de la saison, j’ai d’ailleurs joué mon premier match à l’arrière parce que nous avions deux 20 ans blessés», révèle l’athlète de 5 pieds 11 pouces et 170 livres.

Avec trois recrues de 16 et 17 ans en défensive (Dyllan Gill, Coen Strang et Jared Cosman), tous originaires du Nouveau-Brunswick comme Haché, il est facile de deviner que Pouliot voulait un vétéran pour aider les jeunes. Surtout que l’autre arrière de 20 ans Xavier Bouchard risque d’être lui aussi sacrifié à une autre équipe afin d’accélérer la reconstruction du club.

«C’est sûr que nous nous attendons à d’autres changements (d’ici le 25 janvier) et que l’équipe est jeune, dit-il. Mais les jeunes qui sont actuellement ici sont de bons joueurs, dont les cinq de 16 ans.»

Pour dire vrai, les Huskies ont présentement quatre joueurs de 16 ans puisque Alexis Brisson a célébré son 17e anniversaire le 11 décembre. Outre Gill et Strang, les autres patineurs de 2004 sont le Prince-Édouardien Donovan Arsenault et le Néo-Écossais Carter Murchison.

«À Rouyn-Noranda, les reconstructions ne durent jamais longtemps parce que l’équipe possède d’excellents recruteurs. Ils ont le don de repêcher des joueurs qui ont déjà en eux l’identité du club. Les Huskies sont aussi reconnus pour bien développer leurs joueurs», souligne Haché.

Les Aigles Bleus?

L’automne prochain, Olivier-Luc Haché passera au prochain niveau et dans son cas c’est la route du hockey universitaire qui l’attend.

Comme il souhaite rester associer à son sport une fois sa carrière de hockeyeur terminée, il lorgne des études en kinésiologie.

«Je travaille là-dessus, mentionne-t-il. Je ne sais pas encore où je vais aller, mais c’est clair que je veux jouer au hockey universitaire. Les Aigles Bleus sont d’ailleurs une possibilité. J’ai déjà parlé un peu avec (l’entraîneur-chef) Judes Vallée. Par contre, d’autres universités m’ont aussi approché.»

Mais avant de plonger corps et âme dans le hockey universitaire, Haché aimerait laisser un bon souvenir à sa formation junior.

«Je compte apporter du leadership pour le temps qu’il me reste ici. Je veux montrer l’exemple aux plus jeunes et apporter du positif dans l’entourage du club. Je sais que je peux aider les jeunes. Des hauts et des bas, j’en ai vécu dans le junior. Je sais ce qu’il faut faire pour jouer à ce niveau. Si je m’étais découragé par tout ce qui m’est arrivé, je ne serais pas ici comme joueur de 20 ans. Je veux aider les jeunes à garder la tête haute malgré les embûches. Il ne faut jamais se décourager», confie Olivier-Luc Haché.